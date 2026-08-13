Sixt sur les chapeaux de roues après ses trimestriels

Sixt s'adjuge 5,2%, à 75,7 EUR à Francfort, salué pour des résultats de bonne facture dévoilés par le groupe allemand de services de mobilité au titre de son 2e trimestre, une publication meilleure que prévu qui amène Oddo BHF à confirmer son opinion "surperformance" sur le titre.

Son bénéfice avant impôt (EBT) a augmenté de 14,6% en comparaison annuelle, pour atteindre 123 MEUR, dépassant ainsi un consensus qui s'établissait à 115 MEUR et représentant une marge améliorée de 0,4 point, à 10,3%, contre 9,9% attendu en moyenne par les analystes.

A 1,19 MdEUR, son chiffre d'affaires a augmenté de 9,9%, battant là aussi un consensus qui s'établissait aux alentours de 1,16 MdEUR, Oddo BHF soulignant une activité toujours forte en Europe, "tirée en particulier par une forte demande pour les destinations de vacances populaires, notamment l'Espagne et l'Italie".

Pour l'ensemble de 2026, Sixt maintient ses objectifs d'un chiffre d'affaires compris entre 4,45 et 4,6 MdsEUR, ainsi que d'une marge d'EBT de l'ordre de 10%, des prévisions en ligne avec les consensus qui s'établissaient à environ 4,54 MdsEUR et 454 MEUR, d'après Oddo BHF.

Un modèle économique solide et une valorisation attrayante, selon Oddo BHF

"Bien que l'environnement actuel demeure incertain, la dynamique reste globalement positive, avec une poursuite attendue de la croissance du chiffre d'affaires en 2026 et une marge d'EBT avoisinant les 10%", juge plus globalement Oddo BHF, pointant la solidité du modèle économique de Sixt à moyen terme.

Le bureau d'études estime que le groupe devrait profiter d'une forte croissance du chiffre d'affaires, portée par son positionnement haut de gamme, sa stratégie de digitalisation et une offre de produits diversifiée et innovante, ainsi que de sa capacité à maintenir un niveau de rentabilité élevé et d'un bilan solide.

"La valorisation actuelle demeure attrayante, le titre s'échangeant sur la base d'un PER 2027 de 9,2 fois, ce qui représente une décote de plus de 30% par rapport aux niveaux historiques", ajoute Oddo BHF, qui maintient son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 96 EUR.