Six hausses d'affilée pour le CAC 40 au plus haut depuis mars 2025

(AOF) - Les marchés européens ont fait preuve de plus de prudence aujourd’hui et terminé la séance en ordre dispersé. Ils ont bien performé au cours des derniers jours sur fond de renforcement des anticipations de deux baisses des taux de la Fed d’ici la fin de l’année. La Bourse de Paris a réussi à enchaîner une sixième hausse consécutive et gagne ce soir 0,31 %, à 8081,54 points, portant son gain sur la semaine à 2,68 %. De son côté, l’EuroStoxx 50 et le FTSE à Londres ont battu un nouveau record historique grâce à des hausses respectives de 0,09 et 0,67 %. Le Dax a reculé.

En Europe, JD Wetherspoon (-5,71%, à 627 pence) recule à la Bourse de Londres après avoir dévoilé des résultats annuels en hausse, tout en indiquant des hausses de coûts qui devraient avoir un impact sur ses prochains résultats. Sur l'exercice clos le 27 juillet 2025, l'exploitant de pubs et hôtels a vu ses revenus croître de 4,5 %, à 2,127 milliards de livres sterling (environ 2,44 milliards d'euros). En parallèle, le bénéfice avant impôts hors éléments communiqués séparément, a grimpé de 10,1 %, à 81,4 millions de livres sterling.

À Paris, Legrand s'adjuge 0,53%, à 142,85 euros. Le spécialiste des infrastructures électriques a annoncé l’acquisition de la société américaine Avtron Power Solutions, pour une valeur d'entreprise de 1,125 milliard de dollars. Spécialisée dans les load banks et solutions de qualité de l’énergie, portée par de nombreux marchés en forte croissance, notamment les datacenters, la firme basée à Cleveland dans l'Ohio devrait réaliser un chiffre d’affaires de près de 350 millions de dollars sur l’année 2025 avec une rentabilité élevée.

Le titre Sanofi (+2,07%, à 86,80 euros) a profité cette semaine de l'accord signé entre Pfizer et le gouvernement américain sur la baisse du prix de certains médicaments qui lève une partie de l'incertitude pour les grands laboratoires car d'autres accords devraient être signés prochainement. Vendredi, les analystes d'UBS ont confirmé leur recommandation à l'Achat sur l'action Sanofi, en abaissant toutefois leur objectif de cours de 115 à 105 euros, ce qui laisse encore un potentiel de hausse de 23,47 % au cours de clôture de jeudi.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au mois de septembre, l’activité dans le secteur privé français a continué de se dégrader selon l’indice PMI composite de S&P Global. L’indice la mesurant signale une accélération du rythme de la contraction, en passant de 49,8 à 48,1 points. Les économistes anticipaient un repli autour de 48,4 points. Il est à son plus bas niveau depuis cinq mois. Dans le secteur des services, la tendance observée est la même avec un indicateur à 48,5 points, contre 49,8 en août et des attentes à 48,9 points.

En France, la production baisse de nouveau dans l’industrie manufacturière en août 2025 (-0,7 % après ‑0,5 % en juillet 2025 – données révisées), fait savoir l'Insee ce vendredi. Elle reste supérieure de 1,1 % à son niveau moyen des cinq premiers mois de 2025. Dans l’ensemble de l’industrie, elle recule de 0,7 % (après ‑0,1 % – données révisées).

Au Royaume-Uni, le rythme de croissance de l’activité dans le secteur privé a ralenti plus que prévu. En septembre, l’indice PMI composite le mesurant est passé de 53,5 à 50,1 points, soit 0,1 point au-dessus du seuil de stabilité, là où les analystes visaient une baisse à 51 points. À 50,1 points, il est à son plus bas niveau depuis cinq mois. Dans le secteur des services, la diminution a été également significative avec un indicateur à 50,8 points, contre un précédent à 54,2 (plus haut de 16 mois) et une prévision à 51,9 points.

Dans la zone euro, l’activité dans le secteur privé a très légèrement progressé comme prévu. L’indice PMI composite de S&P est passé de 51 à 51,2 points, conformément aux prévisions des analystes. Avec cette hausse, la quatrième mensuelle consécutive, il est à son niveau le plus élevé depuis mai 2024. En revanche, pour le secteur des services, l’indice a atteint 51,3 points, après 50,5 en août, mais les analystes tablaient sur une accélération de la croissance légèrement plus importante à 51,4 points. Il a atteint un plus haut de 8 mois.

En Allemagne, le rythme de croissance de l’activité dans le secteur privé a augmenté en septembre, mais pas autant que prévu. L’indice PMI composite s’est installé à 52 points, après 50,5 en août, mais les analystes anticipaient une accélération à 52,5 points. Dans le secteur des services, l’activité a renoué avec la croissance en dépassant le seuil des 50 points, mais là aussi les analystes tablaient sur un chiffre plus robuste. L’indice est passé de 49,3 à 51,5 points, contre une estimation à 52,5 points.

Aux États-Unis, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur non manufacturier est ressorti à 50 en septembre contre un consensus de 51,8, a annoncé l'Institute of Supply Management (ISM). Il était à 52 en août.

Aux États-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI de S&P Global) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 53,9 en septembre, contre 53,6 attendu, après 54,6 en août. Le PMI pour les services est passé à 54,2 après 54,5 en août.

L'indice PMI manufacturier américain de l'ISM a progressé légèrement plus que prévu en passant de 48,7 à 49,1 points, alors qu'une hausse à 49 points était envisagée par les économistes. Si cet indicateur reste sous le seuil des 50 points, qui marque la frontière entre progression et contraction de l'activité, sa progression à 49,1 points révèle un ralentissement du rythme de la contraction par rapport au mois précédent.

Sur le marché des devises, l'euro remonte légèrement (+0,10 %) face au billet vert, il se négocie contre 1,1749 dollar.