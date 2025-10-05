Mathieu Lefèvre, un spécialiste du budget "aile droite" pour parlementer avec la gauche

Le député Mathieu Lefèvre, le 8 juin 2024 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Cadre macroniste sur les sujets budgétaires, proche de Gérald Darmanin, Mathieu Lefèvre, a été nommé dimanche ministre en charge des Relations avec le Parlement, avec la délicate tâche de trouver des terrains d'entente à gauche.

A 38 ans, le natif de Créteil, député du Val-de-Marne depuis 2022, entre au gouvernement après avoir été plusieurs fois pressenti. Il remplace à ce poste de ministre délégué placé auprès du Premier ministre Patrick Mignola (MoDem), et devra aider à nouer des compromis budgétaires avec la gauche.

Tout sauf une sinécure, d'autant que ce chantre de la politique de l'offre et de la fin des 35 heures, incarne davantage l'aile droite de la macronie.

Pragmatique, il a toutefois pointé récemment un besoin de "justice fiscale" : "on ne peut pas commencer un débat budgétaire où l'on demande beaucoup d'efforts aux Français si ceux qui doivent payer l'impôt ne le font pas".

"Nos partenaires de jeu, de travail, ce sont le Parti socialiste et Les Républicains", estimait également M. Lefèvre sur franceinfo.

"Pour trouver un accord avec le PS ? C'est quand même la quintessence de l'aile droite macroniste...", commentait peu avant sa nomination un député Les Républicains, circonspect. "C'est le pire +MRP+ possible, très clivant", a réagi un député PS dimanche dans la foulée de sa nomination.

Philippe Brun, député socialiste est nettement plus mesuré : "il est compétent sur le fond des questions budgétaires". "Je trouve qu'il y a eu un changement chez lui après la dissolution en 2024. Il était toujours très dur contre la gauche, depuis il a plus un discours de facilitateur et d'homme de dialogue, c'est intéressant"

"On n'a pas tout bien fait, on doit faire amende honorable, et on doit entrer en discussion en disant que les autres aussi peuvent avoir raison", a récemment esquissé le futur ministre.

- "Dépenses publiques" -

Membre de la commission des Finances depuis son élection, Mathieu Lefèvre y avait déjà fait ses classes de 2011 à 2017, en tant qu'assistant parlementaire de Gilles Carrez (LR), rapporteur général du budget, puis président de la commission des Finances.

C'est Gérald Darmanin, alors chargé des Comptes publics, qui le fait venir à Bercy puis au ministère de l'Intérieur. Il fait toujours partie de ceux qui œuvrent en coulisses, sur le fond et la forme, à tracer un chemin pour le ministre de la Justice qui se verrait bien un jour à l'Elysée.

Réélu après la dissolution, ce diplômé de la Sorbonne en sciences politiques et de l'Ecole supérieure de commerce de Paris, a également officié en tant que co-rapporteur de la commission d'enquête sur les raisons du dérapage du déficit public, lancée par l'Insoumis Eric Coquerel.

Avec un tropisme régalien, intervenant régulièrement sur les sujet de sécurité ou d'immigration, il se frotte très souvent dans l'hémicycle aux Insoumis et au Rassemblement national.

Président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée, il a aussi connu plusieurs passes d'armes avec les Insoumis sur le 7-octobre et la guerre à Gaza, ces derniers lui reprochant un positionnement trop pro-israélien. Lui rétorque qu'il critique le gouvernement Netanyahu et plaide pour la solution à deux Etats.

Sa nomination intervient dans un contexte particulier: pour la première fois depuis 2021, le budget ne devrait faire l'objet d'aucun recours au 49.3 en bout de course pour trier les amendements des parlementaires. Ce qui promet une avalanche de tractations avec les oppositions en-dehors et à l'intérieur du Parlement pour le néo-ministre.