Aurore Bergé porte-parole, une macroniste influente jugée clivante
information fournie par AFP 05/10/2025 à 20:56

Aurore Bergé à la sortie du Conseil des ministres à l'Elysée, le 2 juillet 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Personnalité aussi médiatique que clivante, Aurore Bergé prend du galon au sein du gouvernement en étant nommée dimanche porte-parole: une reconnaissance pour cette macroniste influente issue de la droite et reconnue pour ses talents de communicante.

Depuis son élection à l'Assemblée nationale en 2017, cette ancienne communicante professionnelle âgée de 38 ans, à l'aise sur les plateaux de télévision pour porter l'estocade contre les Insoumis ou le Rassemblement national, s'était imposée en première ligne de la macronie.

Il lui faudra désormais jouer de tous ses talents rhétoriques pour porter la parole unique d'un gouvernement que sa prédecesseure, Sophie Primas, qualifiait parfois de "polyphonique"... pour ne pas dire cacophonique.

Pour construire son ascension, Mme Bergé a su forcer quelques portes, jusqu'à devenir présidente de son groupe politique au Palais Bourbon, de juin 2022 à juillet 2023, puis enfin ministre, chargée de l'Egalité entre les hommes et les femmes dans le gouvernement Attal (janvier-septembre 2024).

Elle connut ensuite une courte éclipse lorsque Michel Barnier devint Premier ministre (septembre-décembre 2024), en redevenant simple députée des Yvelines dans le groupe dirigé par Gabriel Attal, avec qui les relations se sont considérablement rafraîchies.

Elle a été renommée ministre en charge de l'Egalité entre les femmes et les hommes dans le gouvernement de François Bayrou en décembre dernier, et garde ce portefeuille dans celui de Sébastien Lecornu en plus du porte-parolat.

Lors de la précédente législature, cette fille de comédiens - son père, récemment décédé, était la voix française de Sylvester Stallone -, a régulièrement assumé des positions tranchantes, voire des coups médiatiques, au risque de crisper ses alliés de la majorité d'alors, des élus Horizons et Modem parfois pris de court.

- "Poigne" -

Décrite par ses pairs comme "très, très clivante", "autoritaire", "dans l'auto-promotion", ou ne "servant que ses potes", cette "professionnelle de la politique" était également louée par d'autres élus qui lui reconnaissaient "du talent" et une "poigne", une capacité "un peu bulldozer" à "tenir le groupe". Elle "sait décider vite et bien, et est très courageuse", soulignait une élue.

En octobre 2019, elle avait créé la polémique dans son camp, se disant prête à voter une proposition de loi d'Eric Ciotti (alors LR, désormais rallié au RN) sur l'interdiction du voile pour les accompagnantes scolaires.

Avant de se rallier à Emmanuel Macron en 2017, ses affinités successives - pour Nicolas Sarkozy, François Fillon et Alain Juppé - lui avaient déjà valu une réputation d'ambitieuse, voire d'opportuniste.

La macroniste, formée à Sciences Po Paris et engagée très jeune à droite, défend par ailleurs une vision stricte de la laïcité.

En tant que ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, elle a crispé en évoquant l'idée de couper les subventions aux associations féministes ayant tenu des "propos ambigus" sur l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Avant de reconnaître qu'aucune association financée par l'Etat ne pouvait prêter le flanc à un tel reproche.

L'épisode a laissé des traces parmi les militantes féministes.

Mais Aurore Bergé a toujours affirmé suivre la même ligne directrice, "libérale" et "européenne", mais aussi "féministe" et "progressiste". En 2013, elle avait ainsi pris position pour le mariage pour tous, à rebours de la majorité de son camp. Et son engagement pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution a été apprécié parmi les défenseurs des droits des femmes.

Soupçonnée d'avoir menti sous serment sur ses liens avec une lobbyiste des crèches privées, ce que Mme Bergé dément, elle a été entendue en juin dans l'enquête qui la vise pour "faux témoignage", selon des sources proches du dossier.

Emmanuel Macron
