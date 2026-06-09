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Sivers Semiconductors remporte une commande auprès d'ALL.SPACE
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 13:35

Sivers Semiconductors indique avoir engrangé une commande de production de 8,2 MUSD pour 2027 de la part d'ALL.SPACE, entreprise spécialisée dans les communications par satellite multi-orbites, portant sur les circuits intégrés de formation de faisceau multifaisceau en bande Ka (BFIC) de Sivers.

Cette commande souligne l'élan croissant de Sivers sur le marché de la défense et des communications satellitaires commerciales, ses BFIC jouant un rôle crucial en tant que moteur clé des plateformes de communication satellitaire multi-orbites de nouvelle génération, selon le groupe suédois.

Sivers souligne que la demande de communications satellitaires multi-orbites s'accélère, les organisations de défense et les opérateurs commerciaux recherchant de plus en plus une connectivité résiliente et permanente à travers les réseaux satellites LEO, MEO et GEO.

"En conséquence, les semi-conducteurs avancés de formation de faisceau et les technologies d'antennes à pilotage électronique deviennent des facilitateurs essentiels, contribuant à offrir la flexibilité, les performances et la fiabilité nécessaires pour fonctionner sans interruption à travers plusieurs constellations orbitales", poursuit-il.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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