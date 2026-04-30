SiriusXM enregistre une baisse moins importante du nombre d'abonnés au premier trimestre grâce à la qualité de son contenu

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SiriusXM SIRI.O a annoncé jeudi une baisse moins importante que prévu du nombre d'abonnés payant directement pour son service de radio par satellite au premier trimestre, grâce à une forte demande pour ses offres de contenu, notamment des podcasts, des concerts en direct et des émissions exclusives.

La société s'est appuyée sur des contenus exclusifs et sélectionnés avec soin pour stimuler l'engagement, en lançant des chaînes animées par des artistes, telles que celles de John Summit, des chaînes éphémères mettant en vedette BTS, Luke Combs et Robyn, ainsi que des programmes distinctifs, notamment "Grateful Dead Listening Party" de John Mayer.

* Le nombre d'abonnés payants a diminué d'environ 111.000 au premier trimestre, contre une baisse attendue de 260.463, selon les analystes interrogés par Visible Alpha

* Le podcasting a affiché une performance stable, avec un chiffre d'affaires en hausse de 37% au cours du trimestre.

* La société a annoncé la semaine dernière un partenariat avec YouTube, dans le cadre duquel elle servira de représentant publicitaire exclusif aux États-Unis pour l'inventaire audio de YouTube.

* Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 31 mars s'est établi à 2,09 milliards de dollars, contre des estimations de 2,07 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* IHeartMedia IHRT.O serait, selon certaines informations, en pourparlers préliminaires concernant une fusion potentielle avec SiriusXM, dans le cadre d'une opération qui pourrait redessiner le paysage du secteur du divertissement audio aux États-Unis.