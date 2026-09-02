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Sirius XM s'envole alors que la Deutsche Bank se montre optimiste quant aux perspectives de croissance des recettes publicitaires
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 16:30
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour)

2 septembre - ** L'action de Sirius XM ( SIRI.O ) a progressé de 6,5 % à 29,41 dollars en début de séance mercredi, après que la Deutsche Bank a relevé sa recommandation de « conserver » à « acheter ».

** La société de courtage relève son objectif de cours de 31 à 45 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de 63 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Bryan Kraft, analyste chez Deutsche Bank, indique dans une note que le titre est « sous-évalué » en raison d’un « écart important » entre les estimations consensuelles et ce que la société pourrait réaliser en 2027 et 2028

** Wall Street semble « ignorer complètement » le fait que SIRI deviendra le représentant exclusif aux États-Unis pour la publicité audio de YouTube d'Alphabet GOOGL.O , un partenariat qui pourrait générer 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires supplémentaire par an d’ici 2029, avec une marge d’EBITDA d'environ 15 à 19 %, précise M. Kraft

** Il s’attend également à ce que l’élargissement, en juillet, de la collaboration avec le DSP d’Amazon AMZN.O apporte un élan supplémentaire à la croissance des revenus publicitaires

** En juillet, SIRI a annoncé des résultats inférieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre, les coûts plus élevés des puces mémoire ayant pesé sur le chiffre d’affaires des équipements, tandis que le nombre d’utilisateurs actifs mensuels de sa filiale Pandora a reculé de 7 % par rapport à l’année précédente

** La recommandation moyenne des 16 courtiers couvrant le titre est « conserver »; le cours cible médian s'établit à 31 dollars, selon les données de LSEG

** Compte tenu de l'évolution observée lors de la séance, l'action SIRI affiche une hausse de 47 % depuis le début de l'année, surperformant largement l'indice Nasdaq ( .IXIC ), qui a progressé de près de 13 %

** Berkshire Hathaway ( BRKa.N ) est le principal actionnaire de SIRI, avec une participation d'environ 37 %

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2026 à 16:30:26.

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