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Sirius XM en hausse après des informations indiquant que la Deutsche Bank est désormais optimiste
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 15:28
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** L'action de Sirius XM ( SIRI.O ) a progressé de 5,4 % à 29,11 dollars avant l'ouverture de la Bourse mercredi, après l'annonce de la révision à la hausse de la recommandation de la Deutsche Bank concernant cette société de divertissement audio, qui passe de « conserver » à « acheter ».

** La société de courtage a relevé son objectif de cours de 31 à 45 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de 63 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La Deutsche Bank estime que le titre est sous-évalué, car les estimations consensuelles ne reflètent pas ce que SIRI pourrait réaliser en 2027 et 2028, rapporte le site de thefly.com

** La société de courtage soutient que le marché semble négliger le fait que SIRI deviendra le représentant exclusif aux États-Unis pour la publicité audio sur YouTube ( GOOGL.O ), filiale d’Alphabet, selon le rapport

** En juillet, SIRI a annoncé des résultats inférieurs aux attentes pour le deuxième trimestre , la hausse des coûts des puces mémoire ayant pesé sur le chiffre d’affaires lié aux équipements, tandis que le nombre d’utilisateurs actifs mensuels de sa division Pandora a reculé de 7 % par rapport à l’année précédente

** La recommandation moyenne des 16 courtiers couvrant le titre est "conserver"; le cours cible médian s’établit à 31 dollars, selon les données de LSEG

** Depuis le début de l'année et jusqu'à mardi, le titre a progressé de 38 %, surperformant largement la hausse de 12 % de l'indice Nasdaq .IXIC

** Berkshire Hathaway BRKa.N est le principal actionnaire de SIRI, avec une participation d’environ 37 %

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2026 à 15:28:01.

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