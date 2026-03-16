SIRIUS MEDIA : SIRIUS MEDIA : Approbation des résolutions par l'Assemblée Générale Extraordinaire

Communiqué de Presse

Paris, 16 mars 2026 à 18h

SIRIUS MEDIA

Approbation des résolutions par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 mars 2026

Paris (France), le 16 mars 2026 – 18h – Le groupe SIRIUS MEDIA (FR0010812230 - ALSRS) , groupe spécialisé dans la production audiovisuelle, annonce la tenue de son Assemblée Générale Extraordinaire ce mardi 10 mars 2026 à 9 heures, sous la présidence de M. Paul Amsellem.

Lors de cette Assemblée Générale Extraordinaire, les actionnaires présents et représentés totalisaient 1 022 786 505 actions et droits de vote, soit un quorum de 43,22 %. Toutes les résolutions proposées ont été adoptées.

Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet du Groupe dans la Rubrique « Investisseurs/ Assemblées générales »

Consolidation financière et ambitions stratégiques

Le groupe Sirius Media poursuit son désendettement et travaille sur le déploiement de sa nouvelle stratégie. Pour rappel, le groupe Sirius Media a soldé en décembre 2025, une dette de plus de 35 M€ moyennant un paiement de 1 M€ [1] , représentant une décote de 97%, grâce à un accord transactionnel signé en mai 2025. A l'issue de cette opération, la dette obligataire de Sirius Media s'élève à 5,7 M€. Un accord est en cours de discussion avec la société Equisafe, représentante de la masse des obligataires.

Une de ses sous filiales, Sirius Media Production, dédiée à son activité audiovisuelle, n'a pour le moment pas encore trouvé de solution de renégociation concernant sa dette obligataire et bancaire résiduelle à hauteur de 5,1 M€, constituée principalement de Prêts Garantis par l'État à laquelle s'ajoute 1,5 M€ de crédits baux. La filiale poursuit ses négociations.

Sirius Media aborde 2026 avec une dette significativement réduite et une trajectoire claire. Il va désormais déployer sa nouvelle stratégie à double moteur, combinant production audiovisuelle et gestion active de cryptoactifs (Bitcoin, Ethereum ou stablecoins) [2] , afin de se positionner à la croisée de deux secteurs à forte dynamique de croissance.

[1] Communiqués du 12 mai 2025 et du 19 décembre 2025

[2] Communiqué du 27 octobre 2025