Singtel confirme être en pourparlers avec plusieurs parties concernant une éventuelle cession de sa participation dans Optus

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Singapore Telecommunications (Singtel)

STEL.SI a confirmé jeudi qu'elle était en pourparlers avec plusieurs parties concernant une éventuelle cession de sa participation dans sa filiale australienne de télécommunications Optus, mais a précisé qu'il n'était pas certain que ces discussions aboutissent à un accord.

Optus, deuxième opérateur de télécommunications d'Australie, appartient à Singtel depuis 2001.

Optus fait l’objet d’une surveillance accrue depuis deux pannes du service d’appels d’urgence australien qui ont touché des milliers d’utilisateurs et ont été associées à quatre décès. Ces incidents ont entraîné le départ de deux cadres supérieurs, dont le directeur financier de l’entreprise.

En mai, Singtel s'était déclaré disposé à accueillir un partenaire minoritaire australien au sein d'Optus, tout en réaffirmant son engagement envers le deuxième opérateur de télécommunications du pays.

Reuters avait rapporté en mars 2024 que Singtel était en pourparlers avancés pour céder une participation importante dans Optus à Brookfield Asset Management BAM.N , bien que la société ait nié l'existence d'un accord imminent concernant la vente de l'opérateur de télécommunications.