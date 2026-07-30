Séisme au Japon: le bilan monte à 28 morts

Des équipes de secours interviennent sur le site d’une maison endommagée lors du séisme du 28 juillet, à Yatsushiro, dans la préfecture de Kumamoto, Japon, le 30 juillet 2026 ( JIJI Press / STR )

Le bilan du puissant séisme survenu dans le sud-ouest du Japon est monté à 28 morts, a annoncé jeudi le gouvernement japonais, précisant que ce total incluait "les personnes dont le décès fait encore l'objet d'une enquête afin de déterminer s'il est lié au séisme".

Des centaines de secouristes poursuivaient par ailleurs leurs efforts après le tremblement de terre de magnitude 7,1 de mardi après-midi afin d'atteindre d'éventuels survivants dans les ruines d'un centre commercial à Kashima, dans le département de Kumamoto.

Le séisme de mardi a provoqué d'importants dégâts sur l'île de Kyushu, détruisant des habitations, endommageant des ponts, déclenchant des incendies et privant des dizaines de milliers d'habitants d'électricité et d'eau.

Une série de répliques a secoué la région depuis la secousse initiale, éprouvant davantage les habitants sous des températures estivales étouffantes qui devraient atteindre au moins 35°C plus tard dans la journée.

Le centre commercial avait été évacué après le tremblement de terre, mais environ 50 minutes plus tard, l'établissement a été dévasté par une immense explosion alors qu'un nombre inconnu d'employés se trouvaient encore à l'intérieur.

L'homme d'affaires Fumihiko Matsuura, 56 ans, a indiqué avoir vu le dernier film "Toy Story" dans ce centre commercial une semaine auparavant environ. "J'étais ici tout récemment", a-t-il déclaré à l'AFP. "C'est comme si j'avais échappé de peu au danger."

Des images tournées à l'intérieur montraient des secouristes en combinaisons orange et casques blancs progressant avec précaution au milieu de tiges d'acier tordues, de câbles pendants et de plafonds éventrés.

De nombreux foyers toujours sans eau ni électricité

Un homme parle au téléphone à côté d’un train qui a déraillé et s’est renversé à Yatsushiro, dans la préfecture de Kumamoto, le 29 juillet 2026, après qu’un tremblement de terre a frappé le sud-ouest du Japon la veille ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Cinq décès ont également été confirmés et quatre autres personnes étaient portées disparues à l'usine de Nippon Paper Industries de la ville de Yatsushiro, où une partie d'une cheminée rouge et blanche s'est effondrée, a indiqué mercredi à l'AFP un responsable gouvernemental.

Mercredi après-midi, quelque 31.200 foyers et installations étaient toujours privés d'électricité, tandis que 84.000 logements subissaient des perturbations de l'approvisionnement en eau, selon les autorités.

Des images télévisées montraient des personnes faisant la queue pour acheter de l'essence et de l'eau potable.

L'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS) a évalué la magnitude du séisme à 6,8, soit moins que l'estimation japonaise de 7,1.

Le département de Kumamoto avait déjà été frappé en 2016 par deux séismes dévastateurs qui avaient fait 273 morts et plus de 2.800 blessés.

Situé à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques le long de la bordure occidentale de la "ceinture de feu" du Pacifique, le Japon est l'un des pays les plus exposés aux tremblements de terre.

Comptant environ 125 millions d'habitants, il enregistre généralement plusieurs centaines de secousses sismiques chaque année, environ 18% des séismes recensés dans le monde.

La très grande majorité d'entre eux sont de faible intensité, même si les dégâts qu'ils provoquent varient en fonction de leur localisation et de la profondeur à laquelle ils se produisent sous la surface terrestre.

Le Japon reste marqué par le gigantesque séisme sous-marin, de magnitude 9, survenu en 2011, qui avait déclenché un tsunami ayant fait quelque 18.500 morts ou disparus et provoqué la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima.