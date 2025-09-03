Singapour ordonne à Meta de mettre en œuvre des mesures de lutte contre les escroqueries sous peine d'amende

La police de Singapour a ordonné à Meta META.O de mettre en œuvre des mesures de lutte contre les escroqueries contre les publicités, les comptes, les profils et les pages d'affaires usurpant l'identité de titulaires de fonctions gouvernementales clés sur son réseau de médias sociaux Facebook afin de lutter contre les escroqueries, a déclaré un ministre du gouvernement.

L'entreprise pourrait se voir infliger une amende allant jusqu'à 1 million de dollars singapouriens (775 698 dollars) si elle ne se conforme pas à cette ordonnance, la première du genre en vertu de la nouvelle loi nationale sur les préjudices criminels en ligne, qui est entrée en vigueur en février 2024.

"Nous émettons (l'ordre) à Meta parce que Facebook est la principale plateforme utilisée par les escrocs pour de telles escroqueries d'usurpation d'identité, et la police a évalué qu'une action plus décisive est nécessaire pour freiner ces escroqueries", a déclaré Goh Pei Ming, ministre d'État aux affaires intérieures, dans un discours prononcé mercredi.

Meta n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

En août, le ministère de l'intérieur de Singapour a constaté que plus d'un tiers de toutes les escroqueries au commerce électronique signalées en 2024 étaient perpétrées sur Facebook. Il a également classé Facebook Marketplace comme la plus faible des six places de marché de commerce électronique en termes de dispositifs anti-arnaque déployés.

Les statistiques de la police publiées en août ont montré que les escroqueries impliquant l'usurpation de l'identité de fonctionnaires ont presque triplé pour atteindre 1 762 cas au cours du premier semestre de 2025, contre 589 cas au cours de la même période de l'année précédente. Au total, 126,5 millions de dollars singapouriens ont été perdus dans ce type d'escroquerie au cours de la même période, soit une augmentation de 88 % par rapport aux 67,2 millions de dollars singapouriens perdus il y a un an.

Le ministère de l'intérieur a reconnu que Facebook Marketplace exigeait des "mesures de vérification renforcées" pour certains vendeurs à Singapour depuis 2024, et qu'il avait introduit des avis de sécurité dans les produits, ainsi que des avis anti-arnaque dans ses fonctions de messagerie pour avertir les utilisateurs du risque d'escroquerie en matière de commerce électronique.

Ces mesures ont été mises en place après que le gouvernement ait critiqué l'incapacité de l'entreprise à mettre en place des mesures de protection des utilisateurs contre les escroqueries.

En février 2024, Sun Xueling, alors ministre d'État aux affaires intérieures, a déclaré que l'entreprise avait "constamment repoussé" les recommandations du ministère de mettre en œuvre des mesures, telles que la vérification des utilisateurs à l'aide d'une pièce d'identité délivrée par le gouvernement ou l'offre d'options de paiement sécurisées pour lutter contre les escroqueries au commerce électronique sur la plateforme.