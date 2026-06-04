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Singapore Airlines en discussions avec Airbus et Boeing pour une commande d'au moins 50 gros-porteurs selon des sources
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 15:42

Les avions de Singapore Airlines sur le tarmac de l'aéroport de Changi à Singapour

Les avions de Singapore Airlines sur le tarmac de l'aéroport de Changi à Singapour

Singapore ‌Airlines serait en pourparlers avec Airbus et Boeing en ​vue d'acquérir au moins 50 des plus gros avions de ligne du secteur, ont indiqué à Reuters des ​sources du secteur.

La compagnie aérienne d'Asie du Sud-Est solliciterait des offres ​afin de se procurer davantage ⁠de Boeing 777X de 400 places, le plus ‌grand modèle actuel du secteur, ou pour l'Airbus A350-1000, légèrement plus petit, ont précisé les ​sources.

Les discussions ‌en sont à un stade précoce mais ⁠pourraient inclure des options pour des dizaines d'autres avions, ont-elles ajouté.

SIA a déclaré qu'elle réexaminait régulièrement ses plans ⁠de renouvellement de ‌flotte et a refusé de commenter "toute discussion ⁠confidentielle que nous pourrions ou non avoir".

Airbus et ‌Boeing ont refusé de commenter. Singapore Airlines ⁠n'a pas répondu dans l'immédiat à une ⁠demande de commentaires.

La ‌compagnie SIA a déclaré le mois dernier qu'elle continuerait ​à augmenter ses capacités, ‌alors même que certains de ses concurrents réduisent leur nombre de vols ​en raison de la hausse des prix du pétrole.

Les discussions à Singapour pourraient également aider ⁠les constructeurs, notamment Airbus, à évaluer la demande pour des versions plus grandes d’avions qui en sont encore au stade de la conception, ont indiqué ces sources.

(Tim Hepher et Julie Zhu ; version française Coralie Lamarque, édité ​par Augustin Turpin)

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