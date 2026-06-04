Singapore Airlines en discussions avec Airbus et Boeing pour une commande d'au moins 50 gros-porteurs selon des sources

Les avions de Singapore Airlines sur le tarmac de l'aéroport de Changi à Singapour
Singapore Airlines serait en pourparlers avec Airbus et Boeing en vue d'acquérir au moins 50 des plus gros avions de ligne du secteur, ont indiqué à Reuters des sources du secteur.
La compagnie aérienne d'Asie du Sud-Est solliciterait des offres afin de se procurer davantage de Boeing 777X de 400 places, le plus grand modèle actuel du secteur, ou pour l'Airbus A350-1000, légèrement plus petit, ont précisé les sources.
Les discussions en sont à un stade précoce mais pourraient inclure des options pour des dizaines d'autres avions, ont-elles ajouté.
SIA a déclaré qu'elle réexaminait régulièrement ses plans de renouvellement de flotte et a refusé de commenter "toute discussion confidentielle que nous pourrions ou non avoir".
Airbus et Boeing ont refusé de commenter. Singapore Airlines n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.
La compagnie SIA a déclaré le mois dernier qu'elle continuerait à augmenter ses capacités, alors même que certains de ses concurrents réduisent leur nombre de vols en raison de la hausse des prix du pétrole.
Les discussions à Singapour pourraient également aider les constructeurs, notamment Airbus, à évaluer la demande pour des versions plus grandes d’avions qui en sont encore au stade de la conception, ont indiqué ces sources.
(Tim Hepher et Julie Zhu ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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