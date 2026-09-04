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Simmons First a vu sa note relevée par Piper Sandler après avoir annoncé la fermeture de certaines agences
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 12:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Piper Sandler relève la recommandation sur la banque régionale Simmons First National SFNC.O de “neutre” à “surpondérer”; l'analyste relève son objectif de cours à 27,50 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de 19,7% par rapport au dernier cours de clôture

** Jeudi en fin de journée, SFNC a annoncé sa décision de fermer 26 agences réparties dans six États, dans le but de simplifier ses activités et de réduire ses coûts

** La direction avait précédemment indiqué qu’il existait encore une marge de manœuvre pour améliorer davantage l’efficacité

** “Nous étions de plus en plus optimistes quant à l’évolution de la société au cours des deux derniers trimestres, mais nous n’avions pas encore trouvé le moment opportun pour revoir notre notation à la hausse”, explique Stephen Scouten, analyste chez Piper Sandler

** Le titre progresse de 0,3% à 23,05 dollars en pré-ouverture

** Quatre des sept sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, et trois “conserver”; objectif de cours médian: 26 dollars – données LSEG

** Depuis la dernière clôture, le titre affiche une hausse de 21,9% depuis le début de l’année

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SIMMONS FIRST N -A-
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/09/2026 à 12:55:16.

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