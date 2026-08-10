Silicon Motion recule après avoir annoncé l'émission d'obligations convertibles à 0 % pour un montant de 800 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 août - ** L'action de Silicon Motion Technology, dont le siège social est situé à Taïwan SIMO.O , recule de 9,7 % à 231,26 dollars en pré-ouverture, alors que la société cherche à lever des fonds ** Le fabricant de contrôleurs flash NAND pour dispositifs de stockage SSD annonce une émission privée de 800 millions de dollars d’obligations convertibles (OC) à 0 % arrivant à échéance le 15 août 2031)
** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission à des fins générales et pour rembourser les montants dus au titre de son contrat de crédit
** À la clôture de vendredi, l’action SIMO affichait une hausse de 176 % depuis le début de l’année, pour une capitalisation boursière d’environ 8,7 milliards de dollars
** Sur 12 analystes, 11 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", et 1 la note "conserver"; le cours cible médian s'établit à 350 dollars, contre 262,12 dollars il y a un mois, selon les données de LSEG
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