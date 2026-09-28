Silex vise 10 milliards d'euros de volumes annuels d'ici 2030

(Zonebourse.com) - Silex, plateforme d'investissement indépendante dédiée aux professionnels du wealth management, investisseurs institutionnels et conseillers en gestion de patrimoine, célèbre cette année ses dix ans et engage une nouvelle étape de son développement.

Le groupe se fixe pour ambition de porter ses volumes annuels à 10 milliards d'euros, doublant ainsi son produit net bancaire, et pour cela notamment de porter ses encours sous conseil et gestion à 5 MdsEUR à horizon 2030.

Cette prochaine étape reposera sur quatre axes :

- l'accélération internationale, avec le développement de marchés comme le Moyen-Orient, l'Amérique latine et l'Asie,

- l'ouverture de bureaux supplémentaires tout en renforçant son implantation suisse ; la poursuite des investissements dans SPARK, la data et l'intelligence artificielle ;

- l'élargissement progressif de son offre de produits et services, notamment vers les actifs privés et les solutions de gestion sur mesure ;

- et le renforcement du cadre réglementaire cible, devenant Entreprise d'investissement en Europe et Maison de titres en Suisse.

Fondé en 2016 par Xavier Laborde avec l'ambition de construire un cadre différent des organisations financières traditionnelles, en dix ans, Silex est passé d'une structure entrepreneuriale implantée à Genève et Paris à un groupe de plus de 100 collaborateurs, présent à Genève, Zurich, Paris et Monaco, et intervenant aujourd'hui auprès de clients dans plus de 25 pays. L'activité d'ingénierie financière constitue historiquement l'un des piliers du groupe.

Silex a conclu plus de 30 MdsEUR de solutions d'investissement depuis 2016 et en traitera cette année plus de 5 MdsEUR. Son modèle repose sur une architecture ouverte et sur un large réseau de partenaires émetteurs.

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