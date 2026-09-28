Migrations: trois morts lors d'une traversée clandestine de la Manche

Des rescapés du naufrage d'un taxi-boat tentant de traverser la Manche en couverture de survie sont pris en charge par les secours dans le port de Calais, dans le Pas-de-Calais, le 28 septembre 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Une tentative de traversée clandestine de la Manche a tourné au drame lundi matin, faisant trois morts dont un enfant, alors que les candidats à l'exil tentent de rallier l'Angleterre à la faveur des dernières fenêtres météo favorables avant l'hiver.

Les passagers d'un bateau surchargé parti vers 05H15 du matin de Sangatte (Pas-de-Calais) ont appelé à l'aide vers 08H00 alors qu'ils se trouvaient à six kilomètres au large, sans que l'on sache exactement pourquoi, a précisé le préfet du département François Xavier Lauch lors d'un point-presse.

Un navire de sauvetage affrété par l'Etat, le Ridens, a récupéré tous les passagers à leur demande, a précisé la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord (Prémar).

Parmi les 105 passagers de l'embarcation, trois d'entre eux étaient décédés, a constaté une équipe du SMUR (service mobile d'urgence et de réanimation) maritime.

Il s'agit de deux femmes d'une trentaine d'années et d'un enfant de dix ans, vraisemblablement un Érythréen, a précisé M. Lauch.

Les victimes ont "vraisemblablement" été écrasées dans la cohue du bateau particulièrement chargé, selon le préfet.

La mère de l'enfant décédé et "vraisemblablement des membres de la fratrie" étaient présents à bord, a-t-il précisé. Huit passagers ont été pris en charge pour "un traumatisme psychologique".

Ces nouveaux morts portent à 22 le nombre de personnes décédées depuis le début de l'année en tentant de traverser clandestinement la Manche, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles.

Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire et mise en danger, a déclaré lundi la procureure de Boulogne-sur-Mer Cécile Gressier.

Les rescapés ont été débarqués en milieu de matinée au port de Calais, a constaté un correspondant de l'AFP. Certains descendaient en civière ou en chaise roulante, couverts d'une couverture de survie.

Dangereux "taxi-boats"

Trois corps avaient déjà été retrouvés la semaine dernière après des départs chaotiques d'embarcations clandestines dans le Pas-de-Calais.

"Ces journées d'automne, au moment où la météo est encore favorable mais pour autant la mer commence à devenir dangereuse" sont "des périodes sensibles, et c'est à ces moments-là que les traversées sont les plus dangereuses", a souligné le préfet Lauch.

"On est dans les dernières longues fenêtres de l'été, où énormément de personnes essayent de passer avant que l'hiver n'arrive", avec des risques accrus, a déploré Victor Meyer, coordinateur pour l'association d'aide aux migrants Utopia 56.

"Malheureusement, les politiques les poussent toujours à prendre plus de risques", a estimé M. Meyer. "Il y a de plus en plus de précipitations" (...), "des bateaux encore plus chargés avec des départs qui se font toujours plus loin", a-t-il souligné.

Quelque 781 personnes sont arrivées au Royaume-Uni mercredi dernier, un record pour une seule journée depuis le début de l'année.

"Ils sont arrivés en dix bateaux, ça fait 78 personnes en moyenne par bateau, ce qui est énorme", a relevé M. Meyer d'Utopia 56.

Le nombre d'arrivées recule cependant nettement, avec 18.609 personnes arrivées au Royaume-Uni après une traversée clandestine depuis le début de l'année, soit une baisse de plus de 40% par rapport à la même période en 2025.

Depuis le début de l'année dans le Pas-de-Calais, 13 réseaux ont été démantelés et 174 personnes interpellées, souligne la préfecture.

"On arrive à empêcher 60% des départs, on est à (...) 55% en moins en nombre de personnes qui partent", a fait valoir lundi M. Lauch.

"On a des difficultés sur les taxi-boats", a-t-il toutefois reconnu.

Cette technique des passeurs consiste à faire arriver les canots clandestins par la mer, pour récupérer les migrants directement dans l'eau en évitant les forces de l'ordre à terre.

Les autorités françaises misent désormais sur les interceptions en mer de ces taxi-boats, avant qu'ils n'embarquent leurs passagers, pour ne pas mettre ces derniers en danger.

"Il y en a eu six dans le département du Pas-de-Calais depuis le début de l'année, encore une ce matin au large de Calais", a souligné M. Lauch.

Les passeurs de migrants "modifient leurs méthodes et nous devons adapter les nôtres pour (les) contrer", a déclaré vendredi le Premier ministre britannique Andy Burnham, alors que le sujet est central dans le débat politique outre-Manche.