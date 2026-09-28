Le Starship de SpaceX effectue son premier vol orbital en déployant des satellites Starlink avant d'être interrompu prématurément

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(Ajout d'un nouveau plan de fin de mission, du cours de l'action et d'un commentaire de Musk)

* Starship atteint l’orbite pour la première fois lors de son 14e vol

* Un problème de moteur a mis fin à la mission 7 heures plus tôt que prévu

* 26 satellites Starlink déployés en tant que première charge utile de la fusée

par Joey Roulette et Steve Nesius

La fusée Starship de nouvelle génération de SpaceX SPCX.O a atteint l'orbite pour la première fois lundi malgré l'arrêt inopiné de l'un de ses moteurs. Elle a surmonté un contretemps en cours de vol pour déployer son premier lot de nouveaux satellites Starlink, au cours d'une mission écourtée qui s'est terminée plusieurs heures plus tôt que prévu initialement.

Ce véhicule sans équipage, haut de 40 étages et composé d’un propulseur Super Heavy surmonté de l’étage supérieur principal Starship, a décollé en rugissant de sa rampe de lancement depuis le complexe Starbase de SpaceX, situé le long du golfe du Mexique près de Brownsville.

La mission devait durer 10 heures, mais a été réduite à trois heures en raison du problème de moteur. Il s’agissait du 14e vol de Starship depuis 2023, l’entreprise d’Elon Musk prévoyant de mettre le véhicule en service régulier à partir de la fin de cette année.

L'action SpaceX, qui affichait une hausse de près de 9% par rapport à son cours d'introduction en bourse, a reculé d'environ 1% lundi.

Le propulseur Super Heavy a propulsé l’étage supérieur de Starship dans l’espace avant de revenir lui-même dans les eaux du golfe du Mexique pour un amerrissage contrôlé par ses moteurs, après deux atterrissages brutaux du propulseur lors des deux missions précédentes. Certains moteurs de ce propulseur ont cessé de fonctionner pendant sa descente, a indiqué SpaceX.

Une fois l’espace atteint, l’un des trois moteurs principaux de Starship s’est arrêté prématurément, ce qui a conduit le porte-parole de SpaceX, Dan Huot, à annoncer lors de la retransmission en direct de la mission par l’entreprise que l’engin ne serait pas en mesure d’atteindre l’orbite.

“L’équipe a pris la décision de ne pas tenter la mise en orbite”, a déclaré Huot.

Mais Huot est revenu sur sa décision quelques minutes plus tard, après qu’une mise à jour des ingénieurs eut confirmé que l’engin pouvait encore tenter une mise à feu de ses moteurs qui le propulserait en orbite, ce que Starship a réussi à faire quelques minutes plus tard.

Une fois en orbite, Starship a déployé un à un 26 satellites Starlink de nouvelle génération à une altitude d’environ 269 km (161 miles).

“Les 26 satellites opérationnels Starlink V3 ont tous été déployés et fonctionnent normalement”, a écrit Musk sur X.

Starship a été conçu pour lancer plus fréquemment les satellites Starlink de SpaceX et pour assurer les futures missions de la Nasa vers la Lune. Atteindre l’orbite, un critère essentiel pour toute nouvelle fusée destinée à mettre des charges utiles en orbite, était un exploit longtemps attendu pour Starship, dont Musk avait autrefois prédit qu’il serait réalisé en 2022, suivi de déploiements de satellites en 2023.

Les 13 vols d’essai précédents de Starship, effectués depuis 2023, s’étaient tous limités à l’espace suborbital, malgré une campagne de développement de près d’une décennie qui a coûté à SpaceX plus de 15 milliards de dollars à ce jour. Musk a déclaré qu’il envisageait à terme d’effectuer des centaines, voire des milliers de missions Starship par an, un rythme de lancement sans précédent dans l’industrie spatiale.

“Starship est à deux ou trois ans de vols toutes les heures”, a écrit Musk sur X dimanche.

Starship devait effectuer six orbites terrestres lundi avant que la mission ne soit écourtée. Le problème de moteur survenu lundi a rendu encore plus crucial l’objectif de la mission, à savoir une désorbitation réussie, nécessitant la mise à feu d’un moteur Raptor en orbite afin d’orienter précisément le véhicule pour sa rentrée atmosphérique. Le vaisseau dispose de trois moteurs Raptor principaux.

La descente contrôlée finale du vaisseau spatial est conçue pour aboutir à une manœuvre des propulseurs visant à retourner le vaisseau à la verticale afin qu’il touche la mer le nez vers le haut. Alors que les futures missions prévoient que Starship effectue un atterrissage similaire sur la terre ferme au Texas, aucune récupération du vaisseau spatial n’est prévue pour ce dernier vol, contrairement aux espoirs précédents de Musk .

MISSION D'ESSAI AVEC UNE CHARGE UTILE RÉELLE

Le vol de lundi constitue le 14e vol d’essai de Starship. Il transportait néanmoins un groupe de nouveaux satellites Internet Starlink, la première charge utile orbitale de Starship.

Les analystes estiment que le lancement, lundi, des nouveaux satellites Starlink V3 de SpaceX représente des centaines de millions de dollars de chiffre d’affaires prévisionnel pour la division Starlink de l’entreprise, compte tenu de la capacité supplémentaire offerte aux clients du réseau — ce qui souligne le rôle fondamental de Starship dans le soutien du cœur de rentabilité de l’entreprise .

Selon SpaceX, les satellites Starlink V3 de la mission de lundi peuvent traiter 10 fois plus de données que leurs prédécesseurs, les mini-satellites V2, que l’entreprise lançait par lots de 20 ou 30 à la fois à bord de ses fusées Falcon 9, véritables chevaux de bataille.

Soucieux d’accélérer le déploiement de sa constellation de satellites à haut débit, Musk souhaite lancer les V3, dotés d’une plus grande capacité, par lots de 60 par lancement, une fois que Starship sera en service régulier.

Les débuts orbitaux prévus de Starship interviennent également trois mois après l’entrée en bourse de SpaceX , avec une introduction en bourse qui a battu tous les records en juin et qui a fait de l’entreprise la sixième plus grande société américaine en termes de capitalisation boursière, tout en faisant de Musk, qui a fondé l’entreprise en 2002, le premier “trillionnaire” au monde.

Une grande partie de la valeur boursière de SpaceX et de la confiance continue des investisseurs dans l’entreprise — évaluée à 2.000 milliards de dollars à la clôture de vendredi — repose sur le succès de Starship, conçu pour être le premier vaisseau spatial entièrement réutilisable au monde.

Starship est également appelé à jouer un rôle central dans le programme Artemis de la Nasa, qui vise à renvoyer des astronautes sur la surface lunaire pour la première fois depuis 1972 et à établir une présence lunaire à long terme, tremplin vers une éventuelle exploration humaine de Mars.