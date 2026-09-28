Les Bourses européennes ont perdu leur élan initial

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont perdu leur élan initial lundi, au fil d'une journée marquée par la hausse des cours du pétrole et des taux d'intérêt.

Encore en hausse deux heures avant le coup de cloche final, Paris a finalement terminé en équilibre (+0,01%), faisant mieux que Londres (-0,10%), Francfort (-0,13%) et Milan (-0,21%).

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