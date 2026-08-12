Silence Therapeutics recule en pré-ouverture après une cession d'actions de 175 millions de dollars

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12 août - ** Les actions de Silence Therapeutics SLN.O cotées aux États-Unis ont reculé de 0,7 % à 14,61 dollars en pré-ouverture mercredi, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 175 millions de dollars ** La société britannique de biotechnologie a annoncé mardi soir la mise en vente d'environ 12,96 millions d'American Depositary Shares (ADS) au prix de 13,50 dollars, soit une décote de 8,3 % par rapport au dernier cours de 14,72 dollars ** Lundi, SLN a bondi de 29 % pour clôturer à 15,43 dollars après que le médicament de la société, le divesiran, eut atteint son objectif principal lors d’un essai de phase intermédiaire dans le traitement de patients atteints de polycythémie vraie, un cancer du sang rare; après la clôture, la société a lancé une offre d’actions de 150 millions de dollars ** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour financer le développement clinique de ses produits candidats, ainsi que d’autres besoins généraux de l’entreprise, notamment le fonds de roulement, les dépenses d’investissement, les investissements et les collaborations, conformément au prospectus

** Jefferies, Morgan Stanley, Cantor et William Blair sont les teneurs de livre conjoints

** La société compte environ 47,2 millions d’ADS en circulation

** À la clôture de mardi, SLN affichait une hausse de 142 % depuis le début de l'année

** La note moyenne attribuée par 7 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 27 dollars, selon les données de LSEG