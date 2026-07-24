Signify de retour vers ses plus bas après un 2e trimestre décevant

(Zonebourse.com) - Signify revient en direction de ses plus bas historiques en Bourse d'Amsterdam ce vendredi, le spécialiste de l'éclairage ayant publié des résultats trimestriels inférieurs aux prévisions, la résurgence de l'inflation et la faible demande en provenance des particuliers ayant plus particulièrement pesé sur ses performances.

Le groupe néerlandais, qui vend principalement des systèmes LED aux particuliers et aux entreprises, indique que son chiffre d'affaires s'est replié de 3,6% en données comparables au cours du 2e trimestre, à 1,33 milliard d'euros, là où les analystes anticipaient un recul un peu plus limité de 3,5%.

Sa marge d'Ebita ajusté s'est quant à elle contractée à 6,1% contre 7,8% un an plus tôt, tandis que les professionnels tablaient en moyenne sur 6,7% selon un consensus fourni par la société.

"Après la confiance qui était affichée par l'équipe de direction à l'issue du 1er trimestre, ce raté est décevant", jugent les analystes d'ING.

Dans son communiqué, l'ancienne filiale de Philips explique que sa rentabilité a pâti des difficultés de son activité grand public, qui va l'obliger à prendre des mesures stratégiques incluant des hausses tarifaires et des réductions de coûts afin d'améliorer ses résultats au cours de la seconde partie de l'année.

Objectifs 2026 confirmés

Ses coûts de production et de composants ont en effet augmenté plus vite que la capacité de l'entreprise à ajuster ses prix de vente auprès du grand public, une hausse non compensée qui a directement compressé ses marges.

L'entreprise dit par ailleurs une amélioration de ses performances au second semestre. Sur l'ensemble de l'exercice, elle continue ainsi de viser une marge sur le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebita) de 7,5% à 8,5% assortie d'un flux de trésorerie disponible égal à 6,5% à 7,5% des ventes.

Suite à cette publication, le titre Signify reculait de 4,2% à 15,3 euros en Bourse d'Amsterdam, revenant ainsi en direction de son plus bas de 14,2 euros touché en mai 2020, en pleine épidémie de Covid.

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