Signify chute après une feuille de route jugée peu ambitieuse

La société spécialisée dans l'éclairage décroche de 15% à la Bourse d'Amsterdam après avoir présenté mardi une mise à jour de sa stratégie à l'occasion de sa journée investisseurs, avec un objectif de marge opérationnelle d'environ 10% à l'horizon 2029.

Le groupe néerlandais a également indiqué tabler sur une croissance organique annuelle de ses ventes comprise entre 0% et 1% sur la période, ainsi qu'une génération de flux de trésorerie disponible représentant entre 7% et 8% du chiffre d'affaires.

La société a par ailleurs revu sa politique de dividende et cible désormais un taux de distribution annuel de 40% à 50% du résultat net des activités poursuivies.

"Ces objectifs pourraient offrir un certain potentiel de revalorisation si le groupe parvient à les atteindre", soutient ING, qui conserve sa recommandation neutre sur le dossier.

En revanche, Signify a précisé qu'il ne relancerait pas le programme de rachat d'actions annoncé pour 2025.

Premier CMD depuis 2020

Ce CMD est le premier organisé par le groupe depuis 2020. Son directeur général, Eric Rondolat, poursuit ses efforts de rationalisation après douze trimestres consécutifs de recul des ventes.

"Le groupe reste confronté à un profil de croissance structurellement faible". "Les nouveaux objectifs fixés à l'horizon 2029 sont globalement conformes aux attentes du marché et tablent sur une croissance organique de 0% à 1%, soit un niveau légèrement inférieur aux anticipations actuelles. Ils ne laissent entrevoir aucun véritable rebond de l'activité à court terme", poursuit la banque néerlandaise.

La principale nouveauté de cette mise à jour stratégique réside dans la classification du portefeuille entre activités à développer ("Build") et activités à exploiter pour leur génération de trésorerie ("Harvest"). Dans la première catégorie figurent notamment l'éclairage connecté, les activités grand public autour de la marque Philips Hue, certains segments de l'éclairage professionnel ainsi que des initiatives d'expansion géographique ciblées.

À l'inverse, les lampes LED non connectées, l'éclairage conventionnel et plusieurs activités matures ou faiblement différenciées seront désormais gérés avec une priorité accordée à la rentabilité et à la génération de cash.

Cette segmentation traduit une reconnaissance plus explicite du déclin structurel de certaines activités historiques du groupe. Plutôt que de chercher à relancer leur croissance, la direction entend désormais en maximiser les flux de trésorerie tout en concentrant les investissements sur les segments jugés les plus porteurs.

Depuis le début de l'année, le titre Signify chute de plus de 15%.