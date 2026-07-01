Signe alarmant : une analyse montre que les fonds de crédit cotés en bourse ne sont pas rentables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une analyse de Reuters/S&P révèle que 28 des 53 sociétés de développement commercial (BDC) ont enregistré des pertes au premier trimestre

* Les bénéfices se sont transformés en pertes entre fin 2025 et le premier trimestre 2026

* Le secteur du crédit privé, en pleine croissance, recourt également davantage à l'endettement

par Nell Mackenzie et Iain Withers

La majorité des sociétés de développement des entreprises cotées en bourse (BDC) — qui constituent la partie visible du marché du crédit privé — sont devenues déficitaires en raison de la chute de la valeur de leurs actifs et de la hausse de leurs coûts, comme le montre une analyse de Reuters. Il s’agit là d’un nouveau signe de la pression qui s’accentue dans ce secteur financier fortement endetté. Le secteur du crédit privé, qui pèse 3 500 milliards de dollars et dans lequel des fonds spécialisés assument un rôle traditionnellement dévolu aux banques pour accorder des prêts aux entreprises de taille moyenne, est récemment mis à rude épreuve, en partie en raison de son exposition importante aux éditeurs de logiciels confrontés aux bouleversements liés aux progrès de l’IA. Les BDC sont des véhicules d’investissement par emprunt qui génèrent des bénéfices en percevant les intérêts sur les crédits accordés aux emprunteurs.

Une analyse de Reuters portant sur les données bilantaires fournies par S&P Global Market Intelligence a examiné 53 BDC cotées en bourse et a révélé que leurs pertes sur prêts et leurs coûts d’endettement avaient bondi. Un certain nombre de ces BDC ont également recours à davantage d’emprunts hors bilan.

Les entreprises de ce secteur ont tendance à être évaluées en fonction de la santé de leur revenu net d’investissement, qui exclut les variations de valeur des prêts sous-jacents.

Cependant, la plateforme de données de S&P harmonise les chiffres du bénéfice net de toutes les BDC afin d’obtenir un résultat net qui intègre les coûts d’endettement et les variations de valeur des prêts, en s’appuyant soit sur les chiffres fournis par une société d’évaluation tierce, soit sur ceux communiqués par le gestionnaire de fonds de la BDC. D’après ces données, le groupe a enregistré une perte pour la première fois depuis au moins 2024, principalement en raison de dépréciations de la valeur de ses actifs, tels que les prêts accordés à des éditeurs de logiciels .

À l’échelle du groupe dans son ensemble, les bénéfices moyens sont passés de 26 millions de dollars un an plus tôt à -7,6 millions de dollars au premier trimestre 2026, selon les chiffres de S&P Global.

Les indicateurs de S&P montrent que 28 de ces 53 BDC étaient déficitaires, contre 12 il y a un an et 10 en 2024, selon les calculs de Reuters, qui ont été examinés et validés par trois universitaires, deux analystes du secteur et S&P lui-même. Bien que cela ne modifie en rien la manière dont les entreprises publient leurs résultats, l’analyse de S&P souligne les inquiétudes concernant la santé de ce marché, qui préoccupe déjà les régulateurs .

“C’est un signe. Les gestionnaires de fonds déprécient leurs actifs à une échelle plus large que ce que nous avons observé au cours de ce cycle”, a déclaré Leyla Kunimoto, fondatrice d’Accredited Investor Insights, un site web d’analyse, qui a examiné l’analyse de Reuters. “Cela se traduira par des rendements plus faibles pour les investisseurs.”

“Cela nous indique que l’ensemble du secteur procède actuellement à une réévaluation de ses prêts”, a ajouté Mme Kunimoto, qui est également investisseuse dans le crédit privé.

Jiří Król, directeur mondial de l’Alternative Credit Council, a déclaré que les BDC jouaient un rôle important dans l’apport de capitaux nécessaires à la croissance des entreprises de taille intermédiaire.

“Les investisseurs dans les BDC bénéficient d’une communication financière standardisée et transparente, notamment en ce qui concerne les actifs du portefeuille, l’évaluation, l’endettement et la performance”, a-t-il déclaré. “Cette transparence est bien supérieure à celle des bilans bancaires.”

EMPRUNTS PARALLÈLES

Les charges d’intérêts des BDC ont augmenté d’un cinquième au cours des deux dernières années, passant d’une moyenne d’environ 23 millions de dollars à environ 28 millions de dollars, selon les données de S&P. Ces fonds ont également recouru davantage à des formes d’emprunt visant à augmenter leurs revenus et leur trésorerie. Les emprunts contractés par les BDC, connus sous le nom de “paiement en nature” (PIK), alourdissent le bilan tandis que les intérêts correspondants sont comptabilisés comme des revenus.

“Bien que les revenus PIK puissent en fin de compte revenir aux investisseurs, il s’agit de revenus hors trésorerie qui peuvent constituer un indicateur précoce d’une détérioration de la qualité de crédit”, a déclaré Steve Novakovic, directeur général des programmes éducatifs à la CAIA Association, un organisme d’accréditation professionnelle pour les études en investissements alternatifs, qui a également examiné l’analyse de Reuters.

Les revenus PIK représentaient en moyenne 8,1% des revenus d’intérêts et de dividendes des BDC en 2025, contre 7,7% en 2024, soit le double des niveaux d’avant 2020, selon Fitch Ratings. Les BDC maintiennent leur stabilité financière en recourant à des emprunts hors bilan par le biais de structures ad hoc et de coentreprises. Ces emprunts ne sont pas pris en compte dans les indicateurs de sécurité exigés par la réglementation.

Une analyse de Reuters portant sur les rapports financiers du groupe, réalisée à l’aide de la plateforme de données financières AlphaSense, a révélé que seules 14 BDC avaient publié des données complètes sur leurs coentreprises. Au sein de ces fonds, les emprunts hors bilan ont fortement augmenté.

Bien que rien ne laisse supposer que les règles réglementaires aient été enfreintes, ces déclarations impliquent une structuration complexe de la dette, ce qui signifie parfois que les fonds ne sont pas tenus de divulguer certaines informations. En réintégrant ces emprunts supplémentaires dans les bilans des BDC, l’endettement global des 14 BDC a augmenté de 80% sur l’ensemble de l’année 2025, puis de 14% supplémentaires au premier trimestre 2026, selon les calculs de Reuters.

DÉPRÉCIATIONS

Certains fonds ont déprécié leurs prêts existants. Le fonds OTF de Blue Owl OTF.N a enregistré une dépréciation de 490 millions de dollars au premier trimestre, le montant le plus élevé depuis la création du fonds. Il a également enregistré une plus-value réalisée de 100 millions de dollars sur ses investissements.

FS KKR FSK.N a déclaré des pertes réalisées de 195 millions de dollars au premier trimestre, le montant le plus élevé depuis 2024 et le deuxième plus élevé de son histoire, tandis que Crescent Capital BDC CCAP.O a enregistré plus de 12 millions de dollars de pertes au cours de cette période, son niveau le plus élevé depuis 2020, selon les données de S&P. L'indice S&P BDC .SPBDCUT a reculé de 8,4% depuis le début de l’année 2026, tandis que l’indice S&P 500 .SPX a progressé de près de 9%.

Les entreprises concernées n’ont pas souhaité faire de commentaires.