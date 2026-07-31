Signature d’un Pacte Dutreil - Engagement de conservation d’actions Innelec Multimédia
Innelec Multimédia a été informé de la signature le 27 juillet 2026, par Monsieur Denis Thébaud et ses enfants, d’un pacte Dutreil concernant la Holding Nabuboto, actionnaire majoritaire d’Innelec Multimédia.
A propos d’INNELEC
INNELEC est un spécialiste de l’Entertainment et la Pop Culture au travers de trois activités complémentaires : la distribution dans l’univers du jeu vidéo, la fabrication d’accessoires sous la marque Konix®, l’animation et la valorisation de licences. Innelec est coté sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALINN et le code Isin FR0000064297. Plus d’informations sur https://corporate.innelec.com/investisseurs/.
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