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Signature d’un Pacte Dutreil - Engagement de conservation d’actions Innelec Multimédia
information fournie par Boursorama CP 31/07/2026 à 17:45
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Signature d’un Pacte Dutreil - Engagement de conservation d’actions Innelec Multimédia
Innelec Multimédia a été informé de la signature le 27 juillet 2026, par Monsieur Denis Thébaud et ses enfants, d’un pacte Dutreil concernant la Holding Nabuboto, actionnaire majoritaire d’Innelec Multimédia.
A propos d’INNELEC
INNELEC est un spécialiste de l’Entertainment et la Pop Culture au travers de trois activités complémentaires : la distribution dans l’univers du jeu vidéo, la fabrication d’accessoires sous la marque Konix®, l’animation et la valorisation de licences. Innelec est coté sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALINN et le code Isin FR0000064297. Plus d’informations sur https://corporate.innelec.com/investisseurs/.

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