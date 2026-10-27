SIG emballe les investisseurs, HSBC déçoit

(Zonebourse.com) - SIG Group s'envole après des résultats supérieurs aux attentes et l'annonce du retour du dividende, tandis que HSBC chute malgré une forte progression de ses bénéfices. Les semi-conducteurs tirent également leur épingle du jeu, alors que les valeurs de la consommation reculent, à l'image de Reckitt et Beiersdorf.

Actions en hausse

SIG Group ( 11,4%) : le fabricant suisse d'emballages alimentaires publie un chiffre d'affaires de 843 MEUR et un bénéfice net ajusté de 94,3 MEUR au troisième trimestre, contre 75,3 MEUR attendus. La direction relève ses objectifs de marge et annonce la reprise du dividende dès 2027, avec un taux de distribution cible de 30% à 50%.

BE Semiconductor ( 8,1%) : le fabricant d'équipements d'assemblage de semi-conducteurs destinés aux industries internationales bondit après l'annonce d'un nouveau rachat d'action d'un montant de 100 MEUR.

Bank Millennium ( 6,9%) : la banque polonaise dépasse les attentes du marché au troisième trimestre, grâce à un net repli des provisions liées aux litiges sur les prêts hypothécaires en francs suisses, qui compense la pression des baisses de taux et la hausse de la fiscalité bancaire.

Inficon ( 6,1%) : le fabricant d'instruments de mesure st-gallois voit son chiffre d'affaires bondir de 42% à 233,3 millions de dollars au troisième trimestre, porté par la demande en semi-conducteurs ; le bénéfice net progresse de 17,3 à 47,4 millions de dollars. Le groupe relève ses perspectives 2026 au-delà de 820 millions de dollars.

Landis Gyr ( 3,2%) : le constructeur zougois de compteurs intelligents salue l'annonce d'un contrat portant sur plus de 3 millions de points de mesure avancés auprès d'un grand fournisseur d'électricité américain, qui prévoit la livraison de compteurs Revelo, de technologies de réseau et de solutions de sécurité associées.

Porsche ( 1,9%) : la filiale de Volkswagen renoue avec la rentabilité sur les neuf premiers mois de l'exercice 2026, avec un résultat d'exploitation de 1,74 MdEUR contre 40 MEUR un an plus tôt, lorsque le constructeur automobile avait dû encaisser 2,7 MdsEUR de coûts de restructuration.

Actions en baisse

HSBC (-6,9%) : la première banque européenne publie un bénéfice avant impôts en hausse de 32%, à 9,6 MdsUSD, conforme aux attentes, ses revenus déçoivent, notamment en raison du ralentissement de la gestion de patrimoine, entraînant la sanction du marché.

Reckitt (-5,9%) : le fabricant de Dettol et Lysol abaisse ses prévisions annuelles après un chiffre d'affaires trimestriel de 3,36 MdsGBP, légèrement sous le consensus, pénalisé par des contraintes de production en Amérique du Nord.

Tieto (3,3%) : la société finlandaise de services informatiques décroche suite à la publication d'un chiffre d'affaires qui recule à 389,6 MEUR inférieur aux prévisions des analystes. La croissance organique fait de même affichant une baisse de -11%, contre -9% attendu.

Beiersdorf (-3,7%) : la maison mère de Nivea déçoit avec des ventes organiques en recul de 1,3% au troisième trimestre, contre -1,2% attendu par le consensus, la marque phare Nivea ayant plongé de 4,9% en organique en raison d'une faiblesse temporaire des achats des distributeurs.

Remy Cointreau (-2,6%) : le groupe de spiritueux est sanctionné par une dégradation de Bernstein, qui abaisse sa recommandation de surperformance à performance de marché, assortie d'un objectif de cours de 53 euros.

Volvo Cars (-1,7%) : le constructeur suédois perd du terrain après la publication de différents rapports d'analystes pessimistes sur le dossier. Bernstein maintient notamment sa recommandation à sous-performer mais abaisse son objectif de cours à 10 SEK contre 16 SEK auparavant.

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