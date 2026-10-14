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Siemens va renforcer son offre pour les data centers grâce à Skeleton
information fournie par Zonebourse 14/10/2026 à 12:21

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Siemens annonce un investissement stratégique et un partenariat exclusif avec Skeleton Technologies, qui développe et fabrique des systèmes de stockage d'énergie de forte puissance, notamment des supercondensateurs destinés à gérer les pics transitoires de puissance et à écrêter les pointes de consommation électrique.

Selon le groupe industriel allemand, ce partenariat renforce sa position sur le marché en forte croissance des centres de données en intégrant la technologie de supercondensateurs haute performance de Skeleton à son propre portefeuille d'infrastructures électriques.

Ces supercondensateurs agissent comme des amortisseurs électriques en absorbant les variations rapides de puissance et en protégeant les équipements de valeur et le réseau électrique, tout en aidant les exploitants à accroître la densité de calcul et à limiter les opérations de modernisation des installations existantes.

La nouvelle offre intégrant ces supercondensateurs permettra ainsi de surmonter l'un des principaux obstacles à l'expansion des centres de données : les variations massives, rapides et récurrentes de la demande d'électricité qu'imposent les charges de travail liées à l'IA.

Ce partenariat mondial confère à Siemens l'exclusivité de la commercialisation et du déploiement à grande échelle des produits de Skeleton sur le marché des centres de données. Les transactions seront finalisées une fois les formalités habituelles de clôture accomplies.

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