 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 308,93
+0,82%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Siemens va déconsolider sa part dans Siemens Healthineers
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 08:45

Siemens fait part de son intention de déconsolider sa participation restante (actuellement d'environ 67%) dans Siemens Healthineers en transférant 30% des actions du groupe de technologies médicales aux actionnaires de Siemens par le biais d'une scission.

Le groupe allemand explique que cette opération devrait générer de la valeur à long terme pour ses propres actionnaires, tout en simplifiant encore le portefeuille et en positionnant Siemens comme une 'entreprise technologique ciblée'.

Pour rester investi dans une activité jugée attractive, Siemens conservera néanmoins une participation minoritaire dans Siemens Healthineers, participation destinée à être ramenée à moyen terme à un statut d'actif financier.

La scission reste soumise aux clarifications réglementaires finales et à l'approbation des AG de Siemens et de Siemens Healthineers. Les détails et le calendrier de la transaction doivent encore être élaborés au cours des prochains mois.

Valeurs associées

SIEMENS
240,250 EUR XETRA -4,05%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank