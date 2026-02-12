Siemens leader du Dax: objectif de BPA relevé pour l'exercice 2026
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 11:34
Siemens confirme ses autres prévisions sur l'exercice en cours comme communiquées lors de son rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2025. Le groupe anticipe des effets de change négatifs qui pèseront fortement sur les taux de croissance nominaux, tant sur les volumes que sur les bénéfices de ses activités industrielles et sur le bénéfice par action (BPA).
Il s'attend toujours à une croissance comparable des revenus entre 6% et 8%. et un ratio "book-to-bill" (commandes/facturation) supérieur à 1.
Il prévoit les performances suivantes (en croissance comparable, hors effets de change et de portefeuille) :
- croissance des revenus de 5-10% avec une marge bénéficiaire de 15-19% pour son segment Digital Industries
- croissance des revenus de 6-19% avec une marge bénéficiaire de 18-19% pour son segment Smart Infrastructure
- croissance des revenus de 8-10% avec une marge bénéficiaire de 8-10% pour son segment Mobility
Concernant sa performance trimestrielle, les commandes de Siemens ont augmenté de 10% en base comparable (hors effets de change et de périmètre) à 21,37MdsEUR, portées par des hausses à deux chiffres dans la plupart des activités industrielles. Le chiffre d'affaires comparable a progressé de 8% à 19,13 MdsEUR., soutenu par la croissance de l'ensemble des secteurs industriels.
Le bénéfice des activités industrielles a grimpé de 15% à 2,9 MdsEUR, avec une marge bénéficiaire de 15,6% (contre 14,1% il y a un an), portée par des améliorations considérables chez Digital Industries (division phare de Siemens. Son rôle est de transformer les méthodes de fabrication traditionnelles en utilisant la numérisation et l'automatisation) et Smart Infrastructure (branche qui s'occupe de rendre les bâtiments et les réseaux électriques "intelligents" grâce au numérique).
La division Smart Infrastructure a enregistré des commandes record sur ce premier trimestre à 7,17 MdsEUR. Le chiffre d'affaires de ce segment a augmenté de 10% sur une base comparable, à 5,53 MdsEUR.
Fort recul du résultat net et du free cash flow
En revanche, le résultat net est de 2,2 MdsEUR, en repli de 43%. À titre de comparaison, le résultat net du premier trimestre 2025 (3,9 MdsEUR) avait bénéficié d'un gain de 2,1 MdsEUR (après impôts) lié à la vente d'Innomotics. Pour ce trimestre, le bénéfice de base par action (BPA) s'élève à 2,60 EUR, soit un recul de 45%.
Le free cash flow a reculé de 57% à 677 MEUR bien inférieur aux attentes selon Oddo BHF : 1,586 MdEUR
Pour le broker, Siemens a publié des résultats trimestriels globalement supérieurs aux attentes. Les commandes ont dépassé le consensus de 7,4%), celui du chiffre d'affaires ( 5,2%). La marge bénéficiaire des activités industrielles est supérieur au consensus : 14,3%).
"Siemens est très bien positionné sur ses marchés de croissance. L'intelligence artificielle est un moteur de croissance puissant pour nos activités. Aux côtés de partenaires de premier plan, nous déployons l'IA industrielle à grande échelle dans nos secteurs clés. En intégrant l'IA en profondeur dans la conception, le développement, les produits et les opérations, nous apportons une valeur ajoutée mesurable à nos clients", a déclaré Roland Busch, PDG de Siemens AG.
Valeurs associées
|274,400 EUR
|XETRA
|+7,08%
A lire aussi
-
Le président taïwanais Lai Ching-te avertit dans un entretien à l'AFP que des pays d'Asie pourraient être les prochaines cibles de la Chine si Pékin s'emparait de l'île, tout en soulignant que Taïwan doit nettement renforcer ses propres défenses. Si la Chine prenait ... Lire la suite
-
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pourrait s'apprêter à désigner sa fille Ju Ae comme son héritière, selon les renseignements sud-coréens jeudi, avant la tenue de la grand-messe du pouvoir à Pyongyang fin février. La dynastie Kim mène le pays reclus d'une main ... Lire la suite
-
par Julien Pretot et Karolos Grohmann L'Ukrainien Vladislav Heraskevytch a été disqualifié jeudi de l'épreuve de skeleton et expulsé des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina pour son refus de renoncer à porter un casque honorant des athlètes ukrainiens victimes ... Lire la suite
-
Sur le littoral en pente face à la mer Egée, le vaste chantier ressemble à une plaie béante infligée à la roche volcanique. "Un crime écologique" pour Manolis Mikelis, le maire de Milos, l'île grecque des Cyclades où cet hôtel de luxe a entamé de vastes travaux ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer