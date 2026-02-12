 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Siemens leader du Dax: objectif de BPA relevé pour l'exercice 2026
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 11:34

Siemens ( 5,87% à 271,10 euros) occupe la première place du Dax après avoir annoncé le relèvement de son objectif de bénéfice par action pour l'exercice 2026, en parallèle de la publication de ses résultats contrastés au premier trimestre de son exercice 2025/2026. Le fabricant mondial d'équipements électroniques et électrotechnique l'anticipe il entre 10,70 et 11,10 euros contre une fourchette précédente entre 10,40 et 11 EUR.

Siemens confirme ses autres prévisions sur l'exercice en cours comme communiquées lors de son rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2025. Le groupe anticipe des effets de change négatifs qui pèseront fortement sur les taux de croissance nominaux, tant sur les volumes que sur les bénéfices de ses activités industrielles et sur le bénéfice par action (BPA).

Il s'attend toujours à une croissance comparable des revenus entre 6% et 8%. et un ratio "book-to-bill" (commandes/facturation) supérieur à 1.

Il prévoit les performances suivantes (en croissance comparable, hors effets de change et de portefeuille) :

- croissance des revenus de 5-10% avec une marge bénéficiaire de 15-19% pour son segment Digital Industries

- croissance des revenus de 6-19% avec une marge bénéficiaire de 18-19% pour son segment Smart Infrastructure

- croissance des revenus de 8-10% avec une marge bénéficiaire de 8-10% pour son segment Mobility

Concernant sa performance trimestrielle, les commandes de Siemens ont augmenté de 10% en base comparable (hors effets de change et de périmètre) à 21,37MdsEUR, portées par des hausses à deux chiffres dans la plupart des activités industrielles. Le chiffre d'affaires comparable a progressé de 8% à 19,13 MdsEUR., soutenu par la croissance de l'ensemble des secteurs industriels.

Le bénéfice des activités industrielles a grimpé de 15% à 2,9 MdsEUR, avec une marge bénéficiaire de 15,6% (contre 14,1% il y a un an), portée par des améliorations considérables chez Digital Industries (division phare de Siemens. Son rôle est de transformer les méthodes de fabrication traditionnelles en utilisant la numérisation et l'automatisation) et Smart Infrastructure (branche qui s'occupe de rendre les bâtiments et les réseaux électriques "intelligents" grâce au numérique).

La division Smart Infrastructure a enregistré des commandes record sur ce premier trimestre à 7,17 MdsEUR. Le chiffre d'affaires de ce segment a augmenté de 10% sur une base comparable, à 5,53 MdsEUR.

Fort recul du résultat net et du free cash flow

En revanche, le résultat net est de 2,2 MdsEUR, en repli de 43%. À titre de comparaison, le résultat net du premier trimestre 2025 (3,9 MdsEUR) avait bénéficié d'un gain de 2,1 MdsEUR (après impôts) lié à la vente d'Innomotics. Pour ce trimestre, le bénéfice de base par action (BPA) s'élève à 2,60 EUR, soit un recul de 45%.

Le free cash flow a reculé de 57% à 677 MEUR bien inférieur aux attentes selon Oddo BHF : 1,586 MdEUR

Pour le broker, Siemens a publié des résultats trimestriels globalement supérieurs aux attentes. Les commandes ont dépassé le consensus de 7,4%), celui du chiffre d'affaires ( 5,2%). La marge bénéficiaire des activités industrielles est supérieur au consensus : 14,3%).

"Siemens est très bien positionné sur ses marchés de croissance. L'intelligence artificielle est un moteur de croissance puissant pour nos activités. Aux côtés de partenaires de premier plan, nous déployons l'IA industrielle à grande échelle dans nos secteurs clés. En intégrant l'IA en profondeur dans la conception, le développement, les produits et les opérations, nous apportons une valeur ajoutée mesurable à nos clients", a déclaré Roland Busch, PDG de Siemens AG.

Valeurs associées

SIEMENS
274,400 EUR XETRA +7,08%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank