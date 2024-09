Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens:implante une usine de train à grande vitesse aux USA information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 18:17









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility annonce l'implantation de la première usine de production de trains à grande vitesse en Amérique du Nord, à Horseheads (New York).



Cette installation, unique aux États-Unis, fabriquera les American Pioneer 220, les premiers trains à grande vitesse américains, destinés à la ligne de Brightline West entre Las Vegas et la Californie du Sud.



La production devrait débuter en 2026.



Selon Siemens, cette usine marque le début d'une nouvelle industrie aux États-Unis avec des trains innovants et une technologie de pointe.

Les trains atteindront des vitesses supérieures à 300 km/h et établiront 'une nouvelle norme dans le transport', assure l'industriel.





