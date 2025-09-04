Lockheed Martin remporte un contrat majeur pour des PAC-3 MSE information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 13:45









(Zonebourse.com) - Lockheed Martin a annoncé mercredi soir s'être vu octroyer un contrat de 9,8 milliards de dollars par l'Armée américaine, pour la production de 1970 intercepteurs Patriot Advanced Capability - 3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) et du matériel associé.



'Il s'agit du plus important contrat de l'histoire de Lockheed Martin Missiles and Fire Control et démontre la demande ainsi que la confiance continues pour cet intercepteur avancé, précis et éprouvé', souligne le groupe d'aéronautique et de défense.



'Avec ce contrat, nous livrerons un nombre record de PAC-3 MSE pour les années à venir, garantissant ainsi à nos clients les solutions de défense antimissile avancées dont ils ont besoin pour défendre ce qui compte le plus pour eux', poursuit-il.



Lockheed Martin continue d'augmenter la production de PAC-3 pour répondre à la demande accrue. Il devrait livrer pour la première fois plus de 600 intercepteurs en 2025, grâce à des mesures proactives prises pour accélérer ses cadences de production.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 448,740 USD NYSE -0,83%