Suisse: le taux de chômage monte légèrement à 2,8% en août

Le taux de chômage en Suisse s'est légèrement accru en août, grimpant à 2,8% (contre 2,7% en juillet), a annoncé jeudi le ministère de l'économie, à l'heure où le pays alpin s'inquiète des répercussions des droits de douane américains sur l'emploi.

Fin août, 132.105 personnes étaient inscrites au chômage, soit 2.951 de plus que le mois précédent, selon les relevés du ministère de l'économie.

Le taux de chômage des jeunes a augmenté de 0,5 points de pourcentage par rapport au mois précédent pour atteindre 3,2% avec l'arrivée des jeunes diplômés sur le marché du travail. Chez les personnes de 50 ans et plus, le taux de chômage s'est établi à 2,5%, soit 0,1 points de pourcentage de plus qu'en juillet, détaille le ministère dans un communiqué.

Le nombre d'offres d'emplois annoncées dans les offices régionaux de placements a quant a lui diminué de 4,9%, avec 22.168 postes à pourvoir, soit 1.940 de moins que le mois précédent.

Si la hausse du taux de chômage en août reste limitée, les droits de douane de 39% imposés à la Suisse par l'administration de Donald Trump suscitent de vives inquiétudes dans les milieux économiques, en particulier dans l'industrie et l'horlogerie, des secteurs très tournés vers l'exportation.

Mi-août, l'organisation patronale Swissmem - qui représente les fabricants de machines industrielles, d'équipements électriques et entreprises du secteur des métaux - a lancé une pétition pour appeler le Conseil fédéral (gouvernement) et le Parlement à prendre des mesures pour soutenir l'industrie, notamment en allongeant la durée d'indemnisation du chômage partiel.

Selon cette organisation patronale, ce "marteau douanier américain menace des dizaines de milliers d'emplois", en particulier au niveau des petites et moyennes entreprises (PME) qui ne peuvent pas forcément relocaliser leur production aux Etats-Unis.

Mercredi, le Conseil fédéral a dit examiner des propositions du Parlement visant à faire passer la durée d'indemnisation du chômage partiel de 18 à 24 mois.

Le chômage partiel est un "instrument éprouvé servant à atténuer les conséquences des périodes de ralentissement économique et à protéger les emplois menacés", a souligné le gouvernement dans un communiqué, expliquant qu'il souhaite le renforcer "de manière ciblée".