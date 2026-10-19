Siemens et NVIDIA s'allient pour développer l'IA industrielle à Erlangen

Siemens dévoile de nouvelles solutions d'intelligence artificielle dans son usine de composants électroniques d'Erlangen, en Allemagne, franchissant ainsi une nouvelle étape dans son partenariat avec NVIDIA visant à développer des usines autonomes pilotées par l'IA.

"Ces applications, actuellement uniques dans le secteur manufacturier, utilisent l'intelligence artificielle et les jumeaux numériques pour accélérer la montée en cadence de la production et permettre une planification plus souple des activités industrielles", explique le groupe allemand.

Les deux entreprises développent et testent conjointement de nouvelles applications dans des conditions réelles de production à Erlangen, un site qui fait ainsi office de laboratoire grandeur nature pour l'IA industrielle et de modèle pour le déploiement de ces technologies dans d'autres secteurs.

Les équipes de Siemens et de NVIDIA ont développé leurs premières solutions d'intelligence artificielle en moins de dix mois, en associant les technologies d'IA, de simulation et de calcul accéléré de NVIDIA aux logiciels industriels, aux systèmes d'automatisation et à l'expertise de Siemens dans la production industrielle.

Les essais réalisés directement en usine ont permis de concevoir des solutions répondant aux besoins concrets des industriels. Ces nouvelles technologies peuvent apporter des améliorations, notamment dans la planification de la production et le développement des produits.

Selon le groupe allemand, la préparation entièrement virtuelle de la montée en cadence de la production permet ainsi de réduire jusqu'à 85% le travail d'ingénierie, tandis que la planification de la production reposant sur des agents d'IA permet d'adapter plus facilement les processus de fabrication et de réaliser jusqu'à 20% d'économies.

Siemens et NVIDIA ambitionnent ainsi de faire de l'IA le système d'exploitation de l'industrie manufacturière, en transformant la manière dont les produits sont conçus, fabriqués et livrés tout au long de la chaîne de valeur. D'autres applications devraient être déployées au cours des prochains mois.