Siemens Energy va investir 1 milliard de dollars sur le marché américain de l'électricité en pleine expansion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Christoph Steitz et Laila Kearney

Siemens Energy

ENRn1.DE prévoit d'investir 1 milliard de dollars pour développer la production de composants de réseaux électriques et de turbines à gaz aux États-Unis, alors que le pays construit les centres de données nécessaires pour alimenter la technologie de l'IA.

Les plus grandes entreprises technologiques du monde investissent des centaines de milliards dans les centres de données américains qui auront besoin de plus d'énergie que le système électrique vieillissant du pays ne peut en fournir.

Selon des rapports gouvernementaux, les centres de données pourraient absorber 12 % de la capacité du réseau électrique américain dans deux ans, soit près de trois fois plus qu'en 2024.

"Les États-Unis sont le marché de l'électricité le plus dynamique du monde à l'heure actuelle... Et je ne pense pas que cela va s'arrêter", a déclaré Christian Bruch, directeur général de Siemens Energy, à Reuters, ajoutant que le marché était le plus important en termes de prises de commandes l'année dernière.

Les exigences des grandes entreprises technologiques ont entraîné une augmentation des contrats d'énergie visant à construire et à connecter rapidement de nouvelles sources d'électricité, mais les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, les processus d'autorisation prolongés et d'autres obstacles remettent en question ces plans.

L'investissement de Siemens Energy, qui fait partie d'un projet de 6 milliards d'euros (7 milliards de dollars) effort , comprend la construction d'une nouvelle usine dans le Mississippi pour produire des équipements de réseau électrique, qui, selon M. Bruch, sera la plus grande installation de ce type du groupe allemand dans le monde.

La nouvelle usine devrait être achevée en 2028.

M. Bruch a déclaré que l'expansion aux États-Unis, où la société réalise 22 % de ses ventes et emploie 12 % de son personnel, ajouterait environ un cinquième à la capacité de production mondiale de Siemens Energy pour les grandes turbines.

"Les centres de données représentent une grande partie de la demande. Nous avons environ 20 gigawatts de puissance de production pour les centres de données (uniquement aux États-Unis). Il s'agit à la fois de commandes et d'accords de réservation", a déclaré M. Bruch.

L'expansion permettrait à l'usine de turbines de Berlin, la plus grande de l'entreprise, de s'adresser davantage aux clients d'Europe et du Moyen-Orient, plutôt que d'exporter vers les États-Unis, a précisé M. Bruch. (1 dollar = 0,8467 euro)