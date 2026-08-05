Siemens Energy se branche IA, Infineon déçoit sur le cash-flow

La saison des résultats continue de réserver quelques surprises. Fresenius et Next sont récompensés après avoir relevé leurs objectifs, tandis que Siemens Energy profite d'un trimestre record. Côté baisse, Infineon recule malgré des résultats en hausse et HSBC souffre de dégradations d'analystes.

Actions en hausse

Fresenius ( 6%) : le groupe allemand de santé profite d'un relèvement de ses prévisions de BPA à l'occasion de la publication de ses résultats du 2e trimestre 2026. Il vise désormais une croissance de 10% à 15% de son BPA coeur à taux de change constants, contre une fourchette de 5% à 10% auparavant.

Next PLC ( 6%) : le distributeur britannique de mode est propulsé par un relèvement de ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2027, après des ventes trimestrielles supérieures aux attentes. Cette révision à la hausse des objectifs témoigne d'une demande plus robuste que prévu chez le consommateur britannique.

Siemens Energy ( 5%) : l'industriel allemand publie des résultats records au 3e trimestre fiscal. Le groupe dépasse les attentes grâce au boom des centres de données liés à l'IA et à une forte demande en provenance du Moyen-Orient. La progression porte à la fois sur le chiffre d'affaires et le bénéfice net.

Rio Tinto ( 2%) : le numéro deux mondial du secteur minier profite de l'expiration, le 4 août, de la période de gel réglementaire qui lui interdisait de relancer une proposition de fusion avec Glencore. Les proches de la direction ont confirmé que le PDG Simon Trott ne souhaite pas rouvrir ces négociations, le marché salue la clarté stratégique retrouvée. Cette confirmation dissipe l'incertitude liée à un rapprochement potentiel de quelque 200 MdsUSD qui avait pesé sur la valorisation du groupe.

Actions en baisse

Infineon (-3%) : le fabricant de semi-conducteurs publie des résultats trimestriels en hausse, tout en abaissant sa prévision de flux de trésorerie en données publiées à 0,9 MdEUR, pénalisée par l'acquisition récente du portefeuille de capteurs d'ams OSRAM. Ce signal ambigu pèse sur le titre à l'ouverture.

HSBC (-3%) : la banque britannique recule après la publication de résultats du deuxième trimestre jugés solides, mais insuffisants pour soutenir le titre. Parallèlement, BNP Paribas abaisse sa recommandation à sous-performance et Citi ramène la sienne à conserver, réduisant son objectif à 1 570 GBX.

Novo Nordisk (-3%) : le laboratoire danois déçoit malgré un relèvement de ses objectifs annuels porté par les ventes de Wegovy et des produits GLP-1. Les investisseurs accueillent avec scepticisme les premières communications du nouveau PDG, jugeant la révision à la hausse insuffisante au regard des attentes du marché.