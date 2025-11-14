Siemens Energy s'attend à un impact tarifaire de quelques centaines de millions d'euros en 2026

Siemens Energy ENR1n.DE s'attend à ce que les droits de douane américains sur les importations représentent un impact d'au moins 100 millions d'euros (117 millions de dollars) l'année prochaine, mais moins que les quelque 200 millions d'euros prévus en 2025, a déclaré vendredi Maria Ferraro, directrice financière du groupe.

"Nous envisageons un montant de quelques centaines de millions d'euros", a-t-elle déclaré à Reuters.

Ces commentaires interviennent après que Siemens Energy a publié jeudi en fin de journée ses résultats du quatrième trimestre, indiquant qu'il verserait son premier dividende en quatre ans et relevant également ses objectifs à moyen terme pour 2028.

Les actions du fournisseur d'équipements énergétiques devraient ouvrir en hausse de 9,5% dans les échanges pré-marché, en passe d'atteindre un record depuis qu'elles ont été séparées de Siemens AG SIEGn.DE il y a cinq ans. (1 dollar = 0,8575 euro)