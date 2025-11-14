 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 188,19
-0,54%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Siemens Energy s'attend à un impact tarifaire de quelques centaines de millions d'euros en 2026
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 08:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Siemens Energy ENR1n.DE s'attend à ce que les droits de douane américains sur les importations représentent un impact d'au moins 100 millions d'euros (117 millions de dollars) l'année prochaine, mais moins que les quelque 200 millions d'euros prévus en 2025, a déclaré vendredi Maria Ferraro, directrice financière du groupe.

"Nous envisageons un montant de quelques centaines de millions d'euros", a-t-elle déclaré à Reuters.

Ces commentaires interviennent après que Siemens Energy a publié jeudi en fin de journée ses résultats du quatrième trimestre, indiquant qu'il verserait son premier dividende en quatre ans et relevant également ses objectifs à moyen terme pour 2028.

Les actions du fournisseur d'équipements énergétiques devraient ouvrir en hausse de 9,5% dans les échanges pré-marché, en passe d'atteindre un record depuis qu'elles ont été séparées de Siemens AG SIEGn.DE il y a cinq ans. (1 dollar = 0,8575 euro)

Valeurs associées

SIEMENS
227,000 EUR XETRA 0,00%
SIEMENS ENERGY
101,050 EUR XETRA 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank