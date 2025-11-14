Siemens Energy grimpe après le relèvement de ses prévisions à moyen terme

Siemens Energy

ENR1n.DE grimpe vendredi à la Bourse de Francfort après avoir relevé ses prévisions à moyen terme et indiqué que les droits de douane américains auraient un impact moindre en 2026.

A 08h11 GMT, l'action du fabricant de centrales électriques gagne 9,75% à 110,90 euros.

Le groupe a dit jeudi soir s'attendre à une croissance d'au moins 10% par an de ses ventes sur la période 2025-2028, contre une hausse attendue de l'ordre de 6% à 9% auparavant ("high single digit").

La marge avant éléments exceptionnels devrait atteindre entre 14% et 16% en 2028 contre une prévision précédente comprise entre 10% et 12%.

Siemens Energy a aussi annoncé, à l'occasion de la publication de ses résultats du quatrième trimestre, le versement d'un dividende, le premier en quatre ans.

Vendredi, la directrice financière du groupe, Maria Ferraro, a par ailleurs dit s’attendre à ce que les droits de douane américains amputent ses résultats d’au moins 100 millions d’euros l’an prochain, un impact toutefois inférieur aux quelque 200 millions d’euros enregistrés en 2025.

"Nous envisageons un montant dans la fourchette basse des centaines de millions d’euros ('lower triple digit')", a-t-elle déclaré à Reuters.

"Les nouveaux objectifs à moyen terme sont clairement positifs et témoignent de la solidité du cycle", ont estimé dans une note les analystes de JPMorgan.

(Rédigé par Christoph Steitz et Max Schwarz, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)