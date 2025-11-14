Siemens Energy estime que les synergies entre l'éolien terrestre et l'éolien en mer sont limitées

(La division éolienne déficitaire est remise en question)

Siemens Energy voit des synergies limitées entre ses unités éoliennes terrestres en difficulté et ses unités éoliennes offshore plus performantes, a déclaré son directeur général vendredi, reflétant l'incertitude persistante quant à l'avenir de la division déficitaire .

Siemens Gamesa, la division éolienne de Siemens Energy qui produit des turbines offshore et onshore, se remet toujours d'une crise de qualité survenue il y a deux ans, qui a conduit la division à afficher jeudi une perte d'exploitation de 1,36 milliard d'euros (1,59 milliard de dollars) au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé en septembre.

Siemens Energy, qui a également relevé jeudi ses objectifs à moyen terme et proposé son premier dividende en quatre ans en raison de la forte demande de turbines à gaz et de réseaux électriques, a confirmé qu'elle s'attendait à ce que Siemens Gamesa atteigne le seuil de rentabilité en 2026.

Les pertes continues de l'unité ont à plusieurs reprises incité les investisseurs à revoir, voire à vendre, l'activité, mais Siemens Energy s'est jusqu'à présent engagé à redresser l'activité, vantant les perspectives à long terme de l'énergie éolienne dans son ensemble.

"Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'un conte de deux villes", a déclaré Christian Bruch, directeur général de Siemens Energy, à Reuters. "En mer, nous sommes le leader du marché. Nous avons d'excellents produits. Si le marché continue de prospérer ... . Je pense que nous sommes bien placés pour continuer à augmenter nos marges"

En ce qui concerne l'éolien terrestre, où les problèmes de qualité ont conduit l'entreprise à interrompre la vente de ses turbines de dernière génération, M. Bruch a déclaré que "la question clé sera: Les Chinois vont-ils inonder le marché ou non? Je ne le sais pas encore. Je pense donc qu'il est trop tôt pour dire ... dans quelle direction cela va aller"

Interrogé sur une éventuelle scission de la division pour se débarrasser de l'activité onshore, plus faible, M. Bruch a déclaré: "Je pense que les synergies entre les deux activités sont plus limitées qu'on ne le croit." (1 dollar = 0,8575 euro)