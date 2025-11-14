 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 194,61
-0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Siemens Energy estime que les synergies entre l'éolien terrestre et l'éolien en mer sont limitées
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 09:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(La division éolienne déficitaire est remise en question)

Siemens Energy voit des synergies limitées entre ses unités éoliennes terrestres en difficulté et ses unités éoliennes offshore plus performantes, a déclaré son directeur général vendredi, reflétant l'incertitude persistante quant à l'avenir de la division déficitaire .

Siemens Gamesa, la division éolienne de Siemens Energy qui produit des turbines offshore et onshore, se remet toujours d'une crise de qualité survenue il y a deux ans, qui a conduit la division à afficher jeudi une perte d'exploitation de 1,36 milliard d'euros (1,59 milliard de dollars) au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé en septembre.

Siemens Energy, qui a également relevé jeudi ses objectifs à moyen terme et proposé son premier dividende en quatre ans en raison de la forte demande de turbines à gaz et de réseaux électriques, a confirmé qu'elle s'attendait à ce que Siemens Gamesa atteigne le seuil de rentabilité en 2026.

Les pertes continues de l'unité ont à plusieurs reprises incité les investisseurs à revoir, voire à vendre, l'activité, mais Siemens Energy s'est jusqu'à présent engagé à redresser l'activité, vantant les perspectives à long terme de l'énergie éolienne dans son ensemble.

"Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'un conte de deux villes", a déclaré Christian Bruch, directeur général de Siemens Energy, à Reuters. "En mer, nous sommes le leader du marché. Nous avons d'excellents produits. Si le marché continue de prospérer ... . Je pense que nous sommes bien placés pour continuer à augmenter nos marges"

En ce qui concerne l'éolien terrestre, où les problèmes de qualité ont conduit l'entreprise à interrompre la vente de ses turbines de dernière génération, M. Bruch a déclaré que "la question clé sera: Les Chinois vont-ils inonder le marché ou non? Je ne le sais pas encore. Je pense donc qu'il est trop tôt pour dire ... dans quelle direction cela va aller"

Interrogé sur une éventuelle scission de la division pour se débarrasser de l'activité onshore, plus faible, M. Bruch a déclaré: "Je pense que les synergies entre les deux activités sont plus limitées qu'on ne le croit." (1 dollar = 0,8575 euro)

Valeurs associées

SIEMENS
226,600 EUR XETRA -0,18%
SIEMENS ENERGY
110,900 EUR XETRA +9,75%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank