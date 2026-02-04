 Aller au contenu principal
Siemens : ébauche de double-top sous 263E
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 14:31

Siemens matérialise l'ébauche de double-top sous 263E, le "M" baissier vient d'être validé par la cassure du support court terme des 251E (ex-zénith du 12/11/2025).
Le titre libère ainsi un potentiel de repli -mécaniquement- de -12E vers 239E, ex-zénith du 11 au 16 décembre dernier puis de fin août 2025, le support suivant se situant vers 232E.

SIEMENS
246,650 EUR XETRA -5,39%
