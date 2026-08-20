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Siemens conclut un partenariat avec l'américain EPG dans le "grid"
information fournie par Zonebourse 20/08/2026 à 12:33
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Siemens a annoncé jeudi avoir conclu un partenariat stratégique mondial avec Electric Power Group (EPG) prévoyant l'association de son expertise dans le domaine de l'automatisation des procédés aux outils d'analyse de pointe du groupe américain, avec l'idée de renforcer la stabilité et la résilience des réseaux électriques (grid).

Le groupe industriel allemand explique que l'intégration directe de la technologie de synchrophaseurs et des systèmes de surveillance à grande échelle (WAMS) de l'entreprise californienne au sein de son portefeuille va permettre aux gestionnaires de réseaux de mieux maîtriser la complexité croissante de leurs infrastructures et d'optimiser leurs opérations.

L'idée est d'offrir aux fournisseurs d'électricité des outils de surveillance avancée et de visibilité en temps réel de nature à garantir une disponibilité des données 24h/24 et 7j/7 pour assurer la fiabilité du système, une détection plus rapide des instabilités et des temps de réponse améliorés face aux pannes.

Les synchrophaseurs fournissent des mesures ultra-précises de tension et de courant synchronisées par GPS, en capturant l'amplitude et l'angle de phase plusieurs fois par seconde.

Les systèmes WAMS collectent et traitent ensuite ces données issues de multiples points de mesure, offrant ainsi une vision dynamique et globale de l'ensemble du réseau électrique.

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