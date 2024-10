Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: accompagne la transformation numérique du KSB information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 15:12









(CercleFinance.com) - Siemens Smart Infrastructure annonce travaille avec l'hôpital suisse de Kantonsspital Baden (KSB) afin d'en faire 'l'un des hôpitaux les plus intelligents du pays', grâce à plus de 7 000 capteurs IoT et à la plateforme digitale Siemens Xcelerator.



Prévu pour 2025, ce projet vise à améliorer l'expérience des patients, les soins et l'efficacité énergétique.



Une application de navigation interne et 2 000 étiquettes intelligentes faciliteront l'accès aux équipements et optimiseront la productivité, souligne Siemens.



Adrian Schmitter, directeur général de KSB, souligne l'importance de cette collaboration pour réaliser une transformation numérique au bénéfice des soins et des conditions de travail du personnel.





