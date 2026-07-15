Siegfried Eggert, l'homme derrière les coups de griffe de Grizzly Research

Pirelli, Accor, 2CRSi, Ottobock... Ces derniers mois, de nombreuses entreprises européennes ont eu affaire à Grizzly Research, une société activiste de vente à découvert basée à New York. Sa stratégie ? Mener des enquêtes approfondies sur des sociétés cotées et mettre en lumière des problèmes qu'elle estime insuffisamment pris en compte par le marché. Une méthode parfaitement assumée par son CEO, Siegfried Eggert. Alors gare au Grizzly ! Interview.

Qu'est-ce qui distingue Grizzly Research des autres vendeurs à découvert activistes ?

J'aime à penser que notre approche est particulièrement approfondie. Nous accordons une grande importance à la qualité de nos recherches et nous aspirons à produire parmi les analyses les mieux documentées du secteur. Nous consacrons énormément de travail à chacune de nos publications, mais nous voulons également que nos lecteurs puissent reproduire nos analyses. Nous mettons donc à leur disposition les sources et les informations qui nous ont conduits à nos conclusions afin que chacun puisse vérifier notre travail. La transparence est un élément essentiel de notre démarche.

Comment choisissez-vous les entreprises sur lesquelles vous enquêtez ? Y a-t-il des signaux d'alerte typiques ?

Il n'existe pas de réponse unique à cette question. Nous utilisons toute une série de méthodes de sélection, de "screeners" et d'indicateurs qui évoluent constamment avec le temps. D'une manière générale, on peut dire que les entreprises qui nous vendent un narratif trop beau pour être vrai constituent un bon point de départ. Ce sont des situations qui méritent généralement un examen plus approfondi.

Qu'est-ce qu'une bonne enquête ?

Il existe plusieurs façons d'évaluer le succès d'une enquête. Beaucoup de personnes ne regardent que l'évolution du cours de Bourse, mais ce n'est pas le seul critère.

Par exemple, plus tôt cette année, nous avons publié un rapport soulevant des préoccupations concernant des faits présumés de trafic d'enfants. Naturellement, l'entreprise [Accor, ndlr] n'a pas tenu de propos élogieux à notre égard, ce qui est compréhensible. En revanche, je pense qu'elle a réagi de manière responsable en examinant sérieusement le problème et en essayant d'y apporter des solutions.

Nous poursuivons d'ailleurs notre suivi, car nous n'avons pas encore arrêté notre jugement définitif. Mais il semble que l'entreprise cherche réellement à résoudre les difficultés soulevées.

Même si cela ne se traduit pas immédiatement par une baisse du cours de Bourse, je considère malgré tout qu'il s'agit d'un succès. Si notre travail contribue à améliorer concrètement les pratiques d'une entreprise, c'est déjà un résultat positif.

A plus long terme, il est également légitime d'évaluer nos campagnes à travers l'évolution du cours de Bourse. Pas au bout d'un jour ou d'une semaine, mais sur plusieurs années. Selon la nature des critiques formulées, nous estimons que le marché finit généralement par les intégrer.

Je dis souvent à mes analystes que je veux que notre travail soit jugé dans cinq à huit ans, pas demain matin. C'est l'horizon de temps qui compte réellement à mes yeux.

Des investisseurs extérieurs peuvent-ils vous accompagner pour s'exposer à votre stratégie ?

Il est public que Grizzly Capital Management est une société de gestion qui a notamment déclaré certaines positions vendeuses dans différentes juridictions. Nous ne cherchons absolument pas à le cacher. Au contraire, nous utilisons ouvertement le nom Grizzly parce que nous assumons pleinement notre travail et que nous en sommes fiers.

En revanche, nous ne commercialisons pas aujourd'hui cette stratégie auprès des investisseurs particuliers. Il s'agit d'un produit destiné aux investisseurs institutionnels américains. Nous ne pouvons pas, et nous ne souhaitons pas, le proposer au grand public.

Peut-être qu'un jour nous développerons une offre adaptée aux investisseurs particuliers, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.

Pensez-vous que les vendeurs à découvert activistes jouent un rôle important dans l'efficacité et la transparence des marchés financiers ?

Oui, je le pense sincèrement, ils jouent un rôle essentiel, d'autant plus que nous sommes très peu nombreux. Pour chaque rapport critique publié sur Internet, il existe probablement un millier d'analyses optimistes expliquant que toutes les actions vont continuer à monter.

Comme il existe très peu de critiques publiques sérieusement documentées, notre travail devient d'autant plus important. Les critiques ne sont jamais vraiment les bienvenues, mais elles remplissent une fonction essentielle. Plus elles sont rares, plus elles deviennent nécessaires.

Comment expliquez-vous qu'il y ait aujourd'hui si peu de vendeurs à découvert activistes ?

Au cours de la dernière décennie, les marchés actions ont globalement fortement progressé. Les vendeurs à découvert ont donc navigué à contre-courant. C'est également un métier difficile. Les entreprises, et parfois même les autorités de régulation, peuvent chercher à compliquer votre activité ou à fragiliser votre modèle.

Par ailleurs, en face, vous avez souvent de grandes entreprises qui disposent de moyens importants pour défendre leurs intérêts.

Je trouve d'ailleurs regrettable qu'il faille mettre en place toute une infrastructure simplement pour pouvoir exprimer publiquement un avis critique sur une société cotée.

Certains reprochent aux vendeurs à découvert activistes de tirer profit de la peur qu'ils créent eux-mêmes. Que leur répondez-vous ?

Au fond, je ne suis qu'un type sur Internet. L'idée selon laquelle je serais suffisamment puissant pour faire bouger les marchés simplement grâce à mon nom est, franchement, absurde. Si les investisseurs s'intéressent à nos travaux, c'est probablement parce que nous avons des éléments intéressants à porter à leur connaissance.

Quand je regarde notre historique sur le long terme, je ne prétends pas que nous avons toujours eu raison. En revanche, je pense que, sur la grande majorité de nos principales accusations, le temps nous a finalement donné raison.

A mes yeux, une entreprise qui est correctement gérée ne devrait pas craindre les vendeurs à découvert. Si votre entreprise est si fragile qu'un simple inconnu sur Internet peut la détruire simplement en publiant un rapport critique, alors le problème vient peut-être de l'entreprise elle-même.

Vous décririez-vous donc comme un "simple type sur Internet" ?

C'est effectivement comme cela que nous avons commencé. A mesure que vous gagnez en notoriété, votre réputation s'accompagne aussi d'une responsabilité plus importante. Chaque publication doit être jugée pour ses propres qualités.

Le fait d'avoir publié des rapports réussis par le passé ne garantit en rien que les suivants connaîtront le même succès. Certains peuvent parfaitement se révéler erronés ou évoluer contre nous.

Bien sûr, la réputation compte. Elle vous oblige à être encore plus rigoureux et à éviter toute exagération. Mais, finalement, aucune réputation ne peut compenser une mauvaise analyse.

Ce qui compte réellement, c'est d'avoir raison sur le fond. Chaque publication vit ou meurt selon ses propres mérites.

Etes-vous souvent confronté à des poursuites judiciaires ?

C'est quelque chose auquel nous nous attendons, il faut donc s'y préparer. Nous disposons ainsi d'une assurance juridique, ainsi que d'avocats internes et externes qui relisent nos publications et veillent à ce qu'elles soient solides sur le plan juridique.

Il faut croire en son travail, s'assurer que les recherches ont été menées de manière rigoureuse et que les faits sont présentés avec exactitude. Si c'est le cas, on peut exercer cette activité avec confiance.

Mais bien sûr, il faut partir du principe que certaines entreprises chercheront à vous poursuivre. Il est donc indispensable d'être préparé.

Ce qui est intéressant, c'est que les données montrent qu'il s'agit rarement d'une bonne stratégie pour les entreprises. Nous avons réalisé une étude sur ce sujet, tout comme plusieurs chercheurs universitaires et ils montrent que les sociétés qui poursuivent des vendeurs à découvert activistes ont ensuite tendance à sous-performer significativement en Bourse. Statistiquement, cela ne semble donc pas être une réponse efficace.

Y a-t-il certains secteurs que vous jugez particulièrement vulnérables à la fraude ou aux valorisations excessives ?

Cela évolue avec le temps mais d'une manière générale, les personnes davantage préoccupées par la promotion d'une action que par la construction d'une véritable entreprise ont naturellement tendance à se tourner vers les secteurs les plus en vogue, ceux qui attirent le plus de capitaux.

Aujourd'hui, cela concerne par exemple l'intelligence artificielle, les centres de données et tout ce qui gravite autour de ces thématiques. Ces secteurs suscitent un immense intérêt de la part des investisseurs, probablement à juste titre, mais ils attirent également des acteurs qui enjolivent la réalité ou racontent une belle histoire sans bâtir une véritable activité économique.

Ce sont précisément les secteurs auxquels nous prêtons une attention particulière.

Existe-t-il des différences entre les enquêtes menées sur des entreprises européennes et celles portant sur des entreprises américaines ? En matière de transparence, d'accès à l'information ou de réglementation, par exemple ?

Chaque pays présente ses propres spécificités, mais, dans l'ensemble, notre méthode de travail reste la même : nous cherchons à comprendre la réalité financière de l'entreprise, à recouper les données grâce à plusieurs sources indépendantes et à effectuer ce que nous appelons des enquêtes de terrain, c'est-à-dire visiter les installations et vérifier les informations directement sur place.

En fait, la plupart des entreprises cotées sont aujourd'hui des groupes internationaux présents dans plusieurs juridictions et notre méthodologie varie donc assez peu, que nous enquêtions sur une société américaine ou européenne.

Avec le recul, quel rapport de Grizzly Research vous rend le plus fier ?

L'une des publications dont je suis particulièrement fier concerne GSX. A l'époque, il s'agissait de l'une des plus importantes sociétés chinoises du secteur de l'éducation. Nous avons été les premiers à affirmer publiquement que l'entreprise gonflait artificiellement son nombre d'étudiants.

Dans un premier temps, le cours de Bourse est fortement monté contre nous. L'action a plus que doublé, voire triplé, après notre publication. Puis elle s'est effondrée de plus de 90%.

L'entreprise s'est retrouvée impliquée dans l'affaire Archegos, et nous avions été les premiers à mettre en évidence les problèmes qui la concernaient. Avec le recul, je pense que notre analyse s'est révélée juste.

Combien de personnes travaillent chez Grizzly Research ? Faites-vous appel à des contributeurs extérieurs ?

Aujourd'hui, notre équipe de recherche est composée de quatre analystes à temps plein, de détectives privés et de moi-même. Nous recevons bien entendu de nombreux signalements extérieurs, mais ce n'est pas ainsi que nous travaillons. Très peu de nos rapports publiés proviennent directement d'informations qui nous sont transmises.

Nous préférons générer nos propres idées en interne. Et avec l'expérience, on devient naturellement plus performant dans ce type de recherche d'investigation. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes devenus particulièrement compétents dans ce domaine.

Combien de rapports publiez-vous en moyenne chaque année ?

Ce chiffre a évolué au fil des années, mais nous visons aujourd'hui une dizaine de publications par an, soit un peu moins d'un rapport par mois. Cela n'est possible que grâce à la taille de notre équipe et au fait que nous préparons beaucoup plus de rapports que nous n'en publions effectivement. Avec nos ressources actuelles, produire une dizaine de rapports de grande qualité par an constitue un objectif réaliste. Pour une équipe entièrement consacrée à la recherche, je considère que c'est déjà un volume conséquent.

Pour conclure, souhaitez-vous adresser un message pour les lecteurs de Zonebourse ?

Ne me croyez pas sur parole ! Et ne croyez pas non plus aveuglément ceux qui vous disent autre chose. Vérifiez les informations, confrontez les différentes sources et faites-vous votre propre opinion. Et si vous investissez en Bourse, assumez la responsabilité de vos propres décisions !