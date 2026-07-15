Un nouveau patron pour MBDA (missiles), venu d'Airbus

information fournie par Boursorama avec AFP • 15/07/2026 à 18:34

( AFP / DANIEL KARMANN )

Le groupe européen d'armement MBDA, spécialiste des missiles, a annoncé mercredi le recrutement d'un nouveau directeur général, venu d'Airbus, l'un de ses actionnaires de référence.

Jean-Brice Dumont doit prendre ses fonctions le 1er novembre, lui qui dirige depuis cinq ans les systèmes aériens et avions militaires au sein d'Airbus Defence and Space.

Il succède à Éric Béranger, 63 ans, à la tête de MBDA depuis 2019, et dont la suite de carrière n'a pas été précisée.

M. Dumont a salué dans un communiqué "un groupe profondément transformé, plus robuste et prêt à affronter les challenges auxquels nous continuerons d'être confrontés".

MBDA est détenu par Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) et Leonardo (25%).

Avec 22.000 salariés et un chiffre d'affaires annuel de près de 6 milliards d'euros, il se présente comme le seul concepteur et fabricant en Europe de "systèmes d'armes complexes" destinés aux trois forces armées (terre, air et marine).

MBDA a rappelé avoir doublé sa production de missiles en 2025 par rapport à 2023.

Pour répondre à un carnet de commandes de 44 milliards d'euros, il prépare le lancement en 2027 d'un nouveau site de production à Ormes près d'Orléans, deux fois plus grand que celui de Bourges, place forte de l'industrie française d'armement.