 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un nouveau patron pour MBDA (missiles), venu d'Airbus
information fournie par Boursorama avec AFP 15/07/2026 à 18:34

( AFP / DANIEL KARMANN )

( AFP / DANIEL KARMANN )

Le groupe européen d'armement MBDA, spécialiste des missiles, a annoncé mercredi le recrutement d'un nouveau directeur général, venu d'Airbus, l'un de ses actionnaires de référence.

Jean-Brice Dumont doit prendre ses fonctions le 1er novembre, lui qui dirige depuis cinq ans les systèmes aériens et avions militaires au sein d'Airbus Defence and Space.

Il succède à Éric Béranger, 63 ans, à la tête de MBDA depuis 2019, et dont la suite de carrière n'a pas été précisée.

M. Dumont a salué dans un communiqué "un groupe profondément transformé, plus robuste et prêt à affronter les challenges auxquels nous continuerons d'être confrontés".

MBDA est détenu par Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) et Leonardo (25%).

Avec 22.000 salariés et un chiffre d'affaires annuel de près de 6 milliards d'euros, il se présente comme le seul concepteur et fabricant en Europe de "systèmes d'armes complexes" destinés aux trois forces armées (terre, air et marine).

MBDA a rappelé avoir doublé sa production de missiles en 2025 par rapport à 2023.

Pour répondre à un carnet de commandes de 44 milliards d'euros, il prépare le lancement en 2027 d'un nouveau site de production à Ormes près d'Orléans, deux fois plus grand que celui de Bourges, place forte de l'industrie française d'armement.

Valeurs associées

AIRBUS
195,3800 EUR Euronext Paris -0,29%
BAE SYSTEMS
1 815,500 GBX LSE -2,02%
LEONARDO
50,370 EUR MIL -1,24%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 15 juillet 2026 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Loi d'urgence agricole: jusqu'au bout, un texte clivant
    information fournie par AFP 15.07.2026 19:31 

    Un texte jugé "dangereux" pour les uns et "vital" pour les autres: le projet de loi d'urgence agricole, qui doit être examiné jeudi en commission mixte paritaire au Parlement, suscitait encore la veille prises de positions tranchées et échanges politiques acides. ... Lire la suite

  • Images géantes de fusées SpaceX sur les murs d'immeubles de Times Square, à New York, non loin de celui du Nasdaq, le jour de l'entrée en Bourse, le 12 juin 2026. ( AFP / ANGELA WEISS )
    Après un démarrage record, l'action SpaceX passe sous son prix d'introduction en Bourse
    information fournie par AFP 15.07.2026 19:24 

    L'action SpaceX s'échange mercredi pour la première fois en deçà de 135 dollars, le prix fixé pour son arrivée à Wall Street, le fort engouement n'ayant tenu qu'un mois. Vers 17H00 GMT, dans un marché sans grand élan, le titre de la société aérospatiale cédait ... Lire la suite

  • Todd Blanche lors d'une audition de la commission judiciaire du Sénat concernant sa nomination au poste de procureur général, au Capitole à Washington, le 15 juillet 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Le ministre de la Justice choisi par Trump sur le gril du Sénat
    information fournie par AFP 15.07.2026 19:21 

    Todd Blanche, choisi par Donald Trump comme ministre de la Justice, a fait face mercredi au feu nourri de l'opposition démocrate lors de son audition au Sénat américain, chargé de confirmer la nomination de cet ex-avocat personnel du président républicain. "Ce ... Lire la suite

  • Le Norvégien Soren Waerenskjold (C) remporte le sprint à l'arrivée de la 11e étape du Tour de France, le 15 juillet 2026 à Nevers ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Tour de France: Waerenskjold, à fond la caisse
    information fournie par AFP 15.07.2026 19:04 

    Toujours plus vite: vainqueur surprise à Nevers, le bison norvégien Soren Waerenskjold a remporté mercredi l'étape la plus rapide de l'histoire du Tour de France, avec une moyenne de 50,91 km/h. Après dix jours de canicule, les quelques gouttes de pluie au départ ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 382,43 +0,19%
2CRSI
26,68 -5,39%
Pétrole Brent
84,65 -0,58%
STELLANTIS
5,173 +3,58%
VUSION
121 -8,26%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank