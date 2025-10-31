Sidetrade se renforce au Benelux et en Suisse via un partenariat dans l'IA agentique
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 10:48
Aux termes de l'accord, NX Partners agira en tant que partenaire chargé de l'implémentation de la technologie de Sidetrade en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Suisse, dans le cadre des programmes de transformation financière de ses clients, constitués de grandes entreprises.
Au-delà des services professionnels, cette collaboration portera également sur le déploiement d'Aimie, l'IA agentique de Sidetrade spécialisée dans l'optimisation des processus d'encaissement interentreprises.
Il est ainsi prévu qu'Aimie formule des recommandations et intervienne de manière autonome sur le recouvrement des créances, tel un 'nouveau type de collaborateur', libérant ainsi les équipes financières pour des missions à plus forte valeur ajoutée.
Dans un communiqué, Sidetrade souligne que son IA agentique apprend en continu en s'appuyant sur son historique de données, le plus vaste entrepôt au monde en ce qui concerne les comportements de paiement B2B, avec l'équivalent de plus de 7.700 milliards de dollars de transactions enregistrées.
Valeurs associées
|231,0000 EUR
|Euronext Paris
|+1,76%
