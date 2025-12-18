Décision de la BCE : une confirmation plus qu'un changement de politique

Vue du siège de la BCE, à Francfort (Crédits: BCE)

Commentaire de Nicolas Forest, CIO chez Candriam

La décision prise aujourd'hui par la BCE de laisser ses taux directeurs inchangés, en maintenant le taux de dépôt à 2 %, confirme son orientation actuelle plutôt qu'elle ne la redéfinit.



Des perspectives de croissance plus solides devraient continuer de soutenir l'euro.



Après avoir procédé à 100 points de base de baisses de taux plus tôt cette année, la BCE marque une pause, la croissance de la zone euro s'étant révélée plus résiliente que prévu et l'inflation restant proche de l'objectif. Le cycle d'assouplissement semble désormais achevé. L'activité de crédit se redresse avec une transmission fluide de la politique monétaire, la communication s'est adaptée à un environnement plus volatil, et les piliers centraux du cadre monétaire — un objectif d'inflation symétrique de 2% et une boîte à outils flexible — demeurent inchangés.

À l'horizon, les taux devraient rester stables au cours de l'année prochaine. Si de nouvelles initiatives industrielles et de défense devraient soutenir la croissance, en particulier en Allemagne, le soutien budgétaire ailleurs devrait rester modéré. L'inflation devrait légèrement ralentir en Europe à mesure que la progression des salaires s'atténue et que les exportations chinoises poursuivent leur trajectoire déflationniste.

Les marchés intègrent actuellement une probabilité d'environ 20% d'une hausse des taux de la BCE d'ici à fin 2026, un scénario qui paraît prématuré sauf en cas de surprise significative à la hausse de la croissance au second semestre 2026. À l'inverse, la Réserve fédérale américaine est entrée à nouveau dans une phase d'assouplissement, avec une politique de plus en plus influencée par l'évolution du marché du travail — une divergence susceptible de devenir un moteur plus marqué des dynamiques relatives de taux et de change.