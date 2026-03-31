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Sidetrade s'envole sur des résultats 2025 meilleurs que prévu
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 15:40

Sidetrade s'envole de 9,5% au lendemain de la publication de résultats annuels 2025 qui selon lui, "marquent un record historique de rentabilité, dans un environnement macroéconomique resté exigeant tout au long de l'exercice".

L'entreprise d'IA dédiée aux flux de trésorerie a dévoilé un résultat net annuel en croissance de 14% à 9 MEUR et un EBITDA en hausse de 22% à 13,4 MEUR, portant la marge à 22% pour un chiffre d'affaires en croissance de 12% à 61,4 MEUR ( 14% à taux de change constants).

"Sidetrade a publié des résultats 2025 de bonne facture et au-dessus des attentes", souligne Oddo BHF, pointant une bonne maîtrise des dépenses opérationnelles, mais aussi une augmentation du CIR sur la période.

"Comme à son habitude, le groupe ne donne pas d'indications chiffrées concernant ses perspectives à court terme, mais la société demeure résolument plus optimiste pour 2026", ajoute le bureau d'études.

Après un de-rating violent, qui l'amène à ramener son objectif de cours de 290 à 195 EUR, Oddo BHF réitère son opinion "surperformance", "d'autant plus que le newsflow à venir pourrait rassurer certains investisseurs et ranimer quelque peu le titre".

"L'exécution sera toutefois clé, et la nouvelle feuille de route sera probablement jugée sur pièces, dans un marché où le sentiment négatif autour de l'IA domine sur les fondamentaux et le discours des acteurs du software ", prévient néanmoins l'analyste.

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SIDETRADE
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