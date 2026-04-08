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Sidetrade s'engage dans l'IA-native avec 3 nouvelles solutions
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 07:47

Sidetrade dévoile "O2C Intelligence 2030", un plan stratégique à 4 ans qui le repositionne en tant qu'entreprise IA-native dédiée à l'Order-to-Cash (O2C), avec 3 nouvelles solutions IA-native qui seront lancées d'ici la fin du 3e trimestre 2026.

Le groupe proposera ainsi les Aimie Agents, des jumeaux numériques pour chaque métier du crédit management, l'Agent Builder Studio, permettant aux clients de créer leurs propres agents, et l'Aimie IQ, interface en langage naturel pour utilisateurs, agents et applications O2C.

"Leur contribution aux prises de commandes sera déjà significative en 2027, pour devenir prédominante d'ici 2030. À l'issue du plan, Sidetrade vise une marge d'EBITDA de 30% à 35%", précise la société spécialisée dans l'IA pour entreprises.

Elle anticipe plus de 50% du total des prises de commandes issues de l'IA-native d'ici 2030, 20% à 25% du total des prises de commandes des solutions IA-native dès 2027 et 18 à 23 MEUR de chiffre d'affaires IA-native avec un CAGR de 185% à 215%.

Entièrement intégrés à la plateforme Sidetrade O2C Intelligence, les 3 nouveaux produits seront orchestrés par le Data Lake de Sidetrade, son LLM optimisé pour l'O2C et entraîné sur des données métier ainsi que sa base de connaissances dédiée à l'O2C.

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