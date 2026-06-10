information fournie par Reuters • 10/06/2026 à 06:00

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VOLVO GROUP VOLVb.ST tient ce mercredi une "Capital markets day", un événement au cours duquel le constructeur automobile devrait expliquer en détail aux investisseurs sa stratégie et ses perspectives.

* VIVENDI VIV.PA a annoncé mardi qu'il allait former un recours devant la cour de justice de l'Union européenne au sjuet de la prise de contrôle du groupe Lagardère.

* OPMOBILITY OPM.PA a annoncé mardi avoir signé avec Prologium un protocole d'accord pour développer des packs de batteries solides de prochaine génération pour la mobilité.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42D13E

(Rédigé par Claude Chendjou)