 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 06:00

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VOLVO GROUP VOLVb.ST tient ce mercredi une "Capital markets day", un événement au cours duquel le constructeur automobile devrait expliquer en détail aux investisseurs sa stratégie et ses perspectives.

* VIVENDI VIV.PA a annoncé mardi qu'il allait former un recours devant la cour de justice de l'Union européenne au sjuet de la prise de contrôle du groupe Lagardère.

* OPMOBILITY OPM.PA a annoncé mardi avoir signé avec Prologium un protocole d'accord pour développer des packs de batteries solides de prochaine génération pour la mobilité.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42D13E

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

OPMOBILITY
15,030 EUR Euronext Paris -3,78%
VIVENDI
2,140 EUR Euronext Paris -2,64%
VOLVO B ORD
318,000 SEK LSE Intl -1,72%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 09/06/2026
    Top 5 IA du 09/06/2026
    information fournie par Libertify 10.06.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Apple, Elis, Safran, Tesla, Veolia. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés. ... Lire la suite

  • Le candidat démocrate Graham Platner s'exprime devant des électeurs lors d'un événement de campagne à Portland, dans le Maine, le 7 juin 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Laura Brett )
    Les démocrates américains du Maine investissent un ostréiculteur visé par des scandales
    information fournie par AFP 10.06.2026 04:30 

    Les électeurs démocrates de l’État américain du Maine ont désigné mardi Graham Platner comme leur candidat au Sénat pour les élections de novembre, un ostréiculteur et ancien combattant dont la campagne a été marquée par une série de scandales. Le candidat de 41 ... Lire la suite

  • Train à quai à la gare de Quimper le 9 juin 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )
    SNCF: grève des cheminots mercredi, les trains du quotidien au cœur des enjeux
    information fournie par AFP 10.06.2026 03:55 

    Il n'y a pas que des TGV qui resteront à quai: la grève de 24 heures organisée mercredi par les syndicats de la SNCF devrait fortement toucher les trains régionaux ou de banlieue, de plus en plus ouverts à la concurrence. Dans son ensemble, le trafic régional, ... Lire la suite

  • Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, s'exprime sur scène au forum de Davos, le 21 janvier 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Affaire Epstein: Bill Gates entendu au Congrès américain
    information fournie par AFP 10.06.2026 03:52 

    Bill Gates est entendu mercredi par une commission du Congrès américain qui enquête sur l'affaire Epstein et compte interroger le milliardaire sur ses liens d'amitié avec le criminel sexuel. Le cofondateur de Microsoft sera au Capitole de Washington pour un entretien ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
92,06 -0,30%
CAC 40
8 203,43 +0,05%
Or
4 178,32 -2,01%
EUR/USD SPOT
1,1547 +0,07%
TOTALENERGIES
76,47 -1,12%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank