* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* VOLVO GROUP VOLVb.ST tient ce mercredi une "Capital markets day", un événement au cours duquel le constructeur automobile devrait expliquer en détail aux investisseurs sa stratégie et ses perspectives.
* VIVENDI VIV.PA a annoncé mardi qu'il allait former un recours devant la cour de justice de l'Union européenne au sjuet de la prise de contrôle du groupe Lagardère.
* OPMOBILITY OPM.PA a annoncé mardi avoir signé avec Prologium un protocole d'accord pour développer des packs de batteries solides de prochaine génération pour la mobilité.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42D13E
(Rédigé par Claude Chendjou)
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