SHOWROOMPRIVE : SHOWROOMPRIVÉ PUBLIE UN AJUSTEMENT DE SES RÉSULTATS ANNUELS 2024 ET ANNONCE SON CHIFFRE D'AFFAIRES 2025

Résultats consolidés 2024 arrêtés par le Conseil d'Administration : Le volume d'affaires (GMV) 1 est stable en 2024, atteignant une nouvelle fois 1 milliard d'euros ; le Chiffre d'Affaires 2024 approche les 650 millions d'euros (inchangés par rapport au communiqué du 13 mars 2025) L' EBITDA 2 reste positif à +2,3 M€ malgré la réorganisation de la logistique (inchangés par rapport au communiqué du 13 mars 2025) Le Résultat Net s'établit à environ -133 M€, en raison d'éléments non récurrents

:

Il est rappelé que les résultat annuels 2024 avaient été publiés le 13 mars 2025 ; les mois suivants, le Groupe avait constaté un fort recul du volume d'affaires enregistré au premier trimestre 2025 ainsi que l'exercice de la promesse d'achat sur une partie du solde du capital The Bradery. L'impact de cette situation sur les états financiers avait nécessité de reporter la publication du document d'enregistrement universel (DEU) 2024 (intégrant le rapport financier annuel 2024). Une revue stratégique avait été annoncée en parallèle parle Groupe.

Chiffre d'Affaires 2025 et T4 2025 Recul du volume d'affaires 2025 TTC (GMV) de -11% et du chiffre d'affaires de -14% Au cours du 4 ème trimestre, recul de la GMV de -11% et du chiffre d'affaires de -17% Confirmation de la solidité de la Marketplace avec une croissance en 2025 de +50% du volume d'affaires



La Plaine Saint Denis, France, le 23 janvier 2026, 18h00 CET – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, publie ses résultats pour l'exercice clos au 31 décembre 2024 ainsi que son chiffre d'affaires 2025 et T4 2025, arrêtés par le Conseil d'Administration ce jour. Les résultats 2024 corrigent ceux publiés le 13 mars 2025.

David Dayan, Président-Directeur Général de Showroomprivé, déclare : « Dans un contexte économique particulièrement volatile et incertain pour le secteur des ventes événementielles, nous poursuivons nos efforts pour adapter notre modèle, renforcer nos relais de croissance et optimiser notre efficacité opérationnelle. Nous entamons l'exercice 2026 en restant fidèles à notre ADN et en accélérant la transformation de nos activités au bénéfice de l'ensemble de nos parties prenantes. »

AJUSTEMENT DES COMPTES 2024 : SHOWROOMPRIVÉ ATTEINT LE MILLIARD D'EUROS DE VOLUME D'AFFAIRES ET AFFICHE UNE PERTE NETTE DE -133 M€

Chiffres clés 2024 3

(millions €) 2023 2024

(publié 03/25) 2024

(définitif) Variation en % GMV 1 004,7 999,2 999,2 -0,55% Chiffre d'affaires net 677,2 646,5 646,5 -4,53% Chiffre d'affaires Internet total 665,2 636,8 636,8 -4,27% Dont International 129 142,2 142,2 10,23% Marge Brute 258,8 238,0 238,0 -8,04% Marge brute en % du CA 38,2% 36,8% 36,8% - 140Bps Charges opérationnelles 250,7 252,0 252,0 0,52% En % du CA 37,0% 39,0% 39,0% +196Bps EBITDA 23,6 2,3 2,3 -90,38% Résultat opérationnel courant 8,1 -13,9 -13,9 n.m Autres produits et charges opérationnels -7,0 -22,2 -109,1 n.m Résultat opérationnel 1,2 -36,1 -123,0 n.m Coût de l'endettement financier -1,9 -2,1 -2,1 n.m Résultat avant impôt 1,0 -37,3 -124,2 n.m Impôts sur les bénéfices -0,5 -2,4 -9,1 n.m Résultat net 0,5 -39,7 -133,3 n.m

Le Groupe a procédé à un nouvel arrêté de ses comptes consolidés 2024, qui affichent maintenant :

Un EBITDA inchangé par rapport à celui présenté dans le communiqué de presse du 13 mars 2025 à +2,3 M€ ;

Un Résultat Net qui s'établit maintenant à -133,3 M€ (en dégradation de 93,6 M€ par rapport à celui présenté dans le communiqué de presse du 13 mars 2025). Le détail des raisons de cette dégradation est expliqué page 3 du présent communiqué dans le paragraphe dédié aux autres produits et charges opérationnels.

Les résultats 2024 incluent The Bradery, dont la cession de la participation détenue par la Société a eu lieu le 19 décembre 2025

Cette dégradation du Résultat Net s'explique par trois ajustements :

Une dépréciation des écarts d'acquisition (Goodwill) d'un montant de -85,1 M€, dont la valeur nette s'élève maintenant à 44,8 M€ ; cette dépréciation a été calculée en tenant compte d'une mise à jour des performances financières du Groupe, à la fois sur 2025 et sur un horizon pluriannuel à travers le développement de ses activités et le retour à la profitabilité ; elle provient également d'un ajustement des paramètres de calcul de la valeur selon la méthode des DCF (et notamment la hausse du taux d'actualisation pour refléter les incertitudes et la visibilité limitée sur les perspectives du Groupe) ;

dont la valeur nette s'élève maintenant à 44,8 M€ ; cette dépréciation a été calculée en tenant compte d'une mise à jour des performances financières du Groupe, à la fois sur 2025 et sur un horizon pluriannuel à travers le développement de ses activités et le retour à la profitabilité ; elle provient également d'un ajustement des paramètres de calcul de la valeur selon la méthode des DCF (et notamment la hausse du taux d'actualisation pour refléter les incertitudes et la visibilité limitée sur les perspectives du Groupe) ; Une dépréciation des Impôts Différés Actifs sur reports déficitaires à hauteur de -6,7 M€ ;

; La dépréciation d'une avance constituée à fin 2024 pour un impact en Résultat Net de -1,8 M€ , à la suite de la signature d'un accord transactionnel entre le Groupe et un cabinet de conseil en octobre 2025.

Ces comptes consolidés 2024 sont arrêtés en retenant une perspective de continuité d'exploitation.

Ci-dessous les éléments déjà communiqués dans le communiqué de presse publié le 13 mars 2025 à l'occasion du premier arrêté des comptes consolidé 2024, mis à jour le cas échant.

Conformément à ce qui avait publié dans le communiqué de presse du 13 mars 2025 :

En 2024 le volume d'affaires de Showroomprivé (GMV) est resté proche du milliard d'euros à 999,2 millions d'euros, en léger repli de -0,5% en comparaison de l'exercice 2023, dans un marché du commerce en ligne où la reprise a été freinée par les incertitudes politiques et une concurrence accrue avec le développement des plateformes d'ultra fast fashion en France . Le chiffre d'affaires 2024 ressort à 646,5 M€ en baisse de -4,5 %, la bonne orientation confirmée des relais de croissance n'a pas permis de compenser intégralement l'impact d'une conjoncture morose ainsi que la baisse du trafic.

dans un marché du commerce en ligne où la reprise a été freinée par les incertitudes politiques et une concurrence accrue avec le développement des plateformes d'ultra fast fashion en France %, la bonne orientation confirmée des relais de croissance n'a pas permis de compenser intégralement l'impact d'une conjoncture morose ainsi que la baisse du trafic. Dans la continuité des derniers semestres, l'évolution est différente entre l'activité cœur de vente événementielle, qui a souffert d'un contexte dégradé avec un marché qui stagne dans la Mode et qui baisse de -2% sur les biens de la Maison 4 , et les relais de croissance qui, à l'image de The Bradery, de la Marketplace ou du Voyages ont surperformé et continuent de progresser dans le portefeuille d'activités pour représenter plus de 22% du volume d'affaires total du Groupe.

, et les relais de croissance qui, à l'image de The Bradery, de la Marketplace ou du Voyages ont surperformé et continuent de progresser dans le portefeuille d'activités pour représenter plus de 22% du volume d'affaires total du Groupe. Face à cette situation, Showroomprivé a entrepris de redynamiser son activité « core business » en investissant dans sa politique de prix pour répondre aux attentes de ses clients. Ce choix a permis au Groupe de renouer avec une conquête commerciale soutenue à l'occasion de la semaine du Black Friday et de préserver ses parts de marché tout en épurant des stocks anciens. Ces décisions fortes ont toutefois pesé sur la marge brute réalisée au cours de l'année, entraînant une contribution nulle des ventes du second semestre à la rentabilité. En parallèle, Showroomprivé a poursuivi sa stricte maîtrise des coûts, avec un pilotage serré de son budget marketing et de ses charges de structure, malgré les augmentations liées à l'inflation, permettant de garder les dépenses opérationnelles relativement stables et conduisant à un EBITDA positif de 2,3 M€ en 2024.

Après amortissements et provisions , le résultat opérationnel avant les charges non courantes s'établit à -13,9 millions d'euros.

En évolution par rapport aux indicateurs publiés en mars 2025, les Autres produits et charges opérationnels s'élèvent désormais à -109,1 M€, impactés par :

La réévaluation (déjà présente dans les comptes présentés le 13 mars 2025) de l'engagement de rachat des parts des fondateurs de The Bradery (-22,7 M€) ;

La dépréciation de la survaleur consolidée (Goodwill) d'un montant de -85,1 M€ ;

La dépréciation des Impôts Différés Actifs sur reports déficitaires à hauteur de -6,7M€ ;

La dépréciation d'une avance constituée à fin 2024 -1,8 M€.

Le coût de l'endettement financier progresse à -2,1 M€ dans un contexte de remontée des taux d'intérêt. Le Groupe constate une charge d'impôt de -9,1 M€ (incluant l'impact de la dépréciation des Impôts Différés Actifs de -6,7 M€).

Après prise en compte de ces éléments non récurrents, le résultat net du Groupe ressort très fortement négatif à -133,3 M€.

Comme déjà annoncé le 13 mars 2025, les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à 14,2 M€ en 2024 contre 10,4 M€ en 2023, l'impact de la baisse des résultats étant atténué par une variation du besoin en fonds de roulement favorable grâce à une gestion proactive de stocks. Compte tenu des investissements importants menés dans le cadre de la transformation, du déploiement de la feuille de route ACE et du remboursement de la dette financière, la variation de trésorerie ressort à -24,5 M€ sur l'exercice, portant la trésorerie disponible à 46 M€. Le Groupe conserve une trésorerie nette positive de 9,3 M€ (dont Trésorerie et équivalents de trésorerie : + 46,0 M€ ; Emprunts et dettes financières -23,9 M€ ; Emprunts et concours bancaires -12,8 M€) et les capitaux propres s'établissent à 69,2 M€.

COMMUNICATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2025 ET DU 4 e TRIMESTRE 2025

ACTIVITÉ

Détails du chiffre d'affaires

(millions €) 2024 2025 Var 25/24 T4 2024 T4 2025 Var 25/24 en % en % Volume d'affaires (GMV) 999,2 892,8 -10,7% 296,2 262,3 -11,5% CA Internet France 494,6 429,1 -13,2% 155,5 130,4 -16,2% CA Internet International 142,2 118,2 -16,9% 41,3 33,4 -19,0% Chiffre d'affaires Internet Total 636,8 547,3 -14,0% 196,7 163,8 -16,8% Autres revenus 9,7 11,6 19,1% 3,0 2,8 -4,5% Chiffre d'affaires net 646,5 558,9 -13,6% 199,7 166,6 -16,6%

La société The Bradery ayant été cédée à ses fondateurs le 19 décembre 2025, le volume d'affaires et le chiffre d'affaires 2025 de The Bradery ont été consolidés par le Groupe sur la période du 01/01/2025 au 19/12/2025.

Showroomprivé a réalisé sur les douze mois de son exercice 2025 un volume d'affaires (GMV) de 892,8 M€, en repli de -10,7%, en comparaison de la période correspondante de 2024. Le chiffre d'affaires est également en recul de -13,6% par rapport à celui de l'année 2024.

Au 4 ème trimestre 2025, le volume d'affaires s'élève à 262,3 M€, en diminution de -11,5% en comparaison du 4 ème trimestre 2024, et le chiffre d'affaires à 166,6 M€, soit une baisse de -16,6%.

Parmi les acteurs de la vente événementielle, Showroomprivé consolide sa part de marché à 16,2% au 4 ème trimestre5. Le marché des ventes événementielles reste soumis à une pression croissante liée à l'arrivée de nouveaux acteurs et à l'évolution des habitudes des consommateurs. Les plateformes internationales à bas prix renforcent leur poids et intensifient leur concurrence. Parallèlement, la seconde main poursuit sa progression et capte des parts de marché, continuant de transformer en profondeur les comportements d'achat, en particulier dans la mode.

Sur les métiers historiques , le Groupe a globalement constaté une baisse de la GMV au cours du quatrième trimestre :

Le pôle Mode , avec un recul de -20,3% de sa GMV, est le plus impacté notamment dans le secteur du sport et du prêt à porter homme (-23%), de l'Italie (-25%), et de la lingerie (-48%). Face à cette situation, le Groupe a mis l'accent sur des équipes commerciales renforcées et renouvelées et qui sont à pleine capacité début 2026.

, avec un recul de -20,3% de sa GMV, est le plus impacté notamment dans le secteur du sport et du prêt à porter homme (-23%), de l'Italie (-25%), et de la lingerie (-48%). Face à cette situation, le Groupe a mis l'accent sur des équipes commerciales renforcées et renouvelées et qui sont à pleine capacité début 2026. Le pôle Maison est également touché avec une baisse de -20,2% ; les catégories jouets (-39%), Électroménager (-30%) et Food (-26%) sont celles qui subissent les plus fortes baisses d'activité.

est également touché avec une baisse de -20,2% ; les catégories jouets (-39%), Électroménager (-30%) et Food (-26%) sont celles qui subissent les plus fortes baisses d'activité. Avec -26,7% sur la période, le pôle Beauté enregistre le plus fort recul d'activité.

SRP Services poursuit encore au quatrième trimestre la croissance retrouvée depuis fin 2024, avec le développement du retail media en remplacement du trade marketing 6 et une commercialisation toujours très active des espaces media disponibles.

Beauté Privée : la migration vers Shopify opérée en juillet 2025 a généré une tension commerciale (difficultés de reconnexion pour les anciens clients, KPIs de pilotage à développer) ; les actions lancées sur les périmètres Informatique et Commerce doivent porter leurs fruits début 2026.

Sur ses relais de croissance , le Groupe affiche des performances contrastées.

La Marketplace (GMV +50,4%) a poursuivi sa croissance, depuis les ouvertures en 2024 de la Belgique / Portugal / Espagne, ces pays ayant contribué à hauteur de 13% à sa croissance en 2025.

L'activité Voyages & Loisirs (GMV -18,2%) est quant à elle pénalisée par la baisse du trafic observée sur le site ainsi que par une diminution de l'offre proposée par certains acteurs majeurs du secteur.

Concernant The Bradery (dont la cession de la participation détenue par la Société a été réalisée le 19 décembre 2025) sa contribution au total consolidé du groupe est de :

Sur l'année 2025 : GMV de 104,5 M€ soit + 15,3%, et CA net de 72,2 M€ soit +15,6%

Au 4 ème trimestre : GMV de 31,5 M€ soit +8,0%, et CA net de 21,9 M€ soit +4,8%

Sans la contribution de The Bradery, le chiffre d'affaires net consolidé du Groupe 2025 atteindrait 486,7 M€.

Dynamique trimestrielle de l'activité

(millions €) T1 T2 T3 T4 FY Volume d'affaires (GMV) 2025 213,2 226,5 190,8 262,3 892,8 2024 247,3 251,5 204,2 296,2 999,2 var 25/24 (%) -14% -10% -7% -11% -11% Chiffre d'affaires net 2025 127,5 148,1 116,7 166,6 558,9 2024 152,6 165,5 128,7 199,7 646,5 var 25/24 (%) -16% -11% -9% -17% -14%

Concernant la contribution de The Bradery au Groupe :

GMV : de 17% en T1 à 22,6M€ ; de 19% en T2 à 28,7 M€ ; de 21% en T3 à 21,7 M€ ; de 8% en T4 à 31,5 M€

CA net : de 17% en T1 à 15,8M€ ; de 20% en T2 à 19,9 M€ ; de 27% en T3 à14,7 M€ ; de 5% en T4 à 21,9 M€

Pour l'ensemble du Groupe, l'évolution de l'activité 2025 vs 2024 sur les quatre trimestres est contrastée :

Pour la GMV, évolution de -14% en T1 ; -10% en T2 ; -7% en T3 ; -11% en T4

Pour le Chiffre d'Affaires net, évolution de -16% en T1 ; -11% en T2 ; -9% en T3 ; -17% en T4

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE

2024 2025 Var 25/24 en % Volume d'affaires (GMV) (millions €) 999,2 892,8 -10,7% Nouveaux acheteurs* (en millions) 1,0 0,8 -23,5% Acheteurs** (en millions) 3,6 3,6 -1,6% dont acheteurs fidèles*** 2,6 2,5 -5,9% En % du nombre d'acheteurs total 73% 70% -3pts Nombre de commandes (en millions) 12,1 9,5 -21,1% GMV par acheteur (€) 275,8 250,4 -9,2% Nombre moyen de commandes par acheteur 3,3 2,7 -19,8% Taille du panier moyen (€) 82,8 93,7 13,2%

* L'ensemble des acheteurs ayant effectué au moins un achat sur les plates-formes du Groupe depuis son lancement

** Membres ayant effectué au moins une commande au cours de l'année

*** Membres ayant effectué au moins une commande au cours de l'année et au moins une commande lors des années précédentes

Le Groupe a su attirer 272 000 nouveaux primo-acheteurs sur le 4 ème trimestre. Le taux d'acheteurs fidèles est en recul à 63%. Le nombre de commandes fléchit de -21,1% évolution partiellement compensée par une augmentation du panier moyen (+13,2%).

The Bradery affiche sur l'année 2025 vs 2024 :

une croissance du nombre de commandes de +27% à 909.000

une diminution du panier moyen de 9% à 115 €.

PRochaines informations

Publication de l'URD 2024 et convocation de l'AG au titre de l'exercice 2024 : 12 février 2026

Publication des résultats annuels 2025 : le 25 mars 2026

À propos de showroomprive

Showroomprivé est un acteur européen de la vente événementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2024 un volume d'affaires brut TTC de près de 1 milliard d'euros, et un chiffre d'affaires net de 650 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, fondateur, et emploie plus de 1 100 personnes.

Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

ANNEXES – DonnÉes financiÈres ajustÉes

COMPTE de RÉSULTAT

(milliers €) 2023 2024 Variation Chiffre d'affaires net 677 164 646 456 -4,53% Coût des marchandises -418 317 -408 431 -2,36% Marge brute 258 847 238 025 -8,04% Marge brute en % du chiffre d'affaires 38,20% 36,80% - 140Bps Marketing 1 -27 721 -27 776 0,20% en % du chiffre d'affaires 4,10% 4,30% +20Bps Logistique et traitement des commandes -152 029 -148 729 -2,17% en % du chiffre d'affaires 22,50% 23,00% +50Bps Frais généraux et administratifs -70 956 -75 454 6,34% en % du chiffre d'affaires 10,50% 11,70% +120Bps Total des charges opérationnelles -250 706 -251 959 0,50% en % du chiffre d'affaires 37,00% 39,00% +200Bps Résultat opérationnel courant 8 140 -13 934 Autres produits et charges opérationnels -6 958 -109 109 Résultat opérationnel 1 182 -123 043 Coût de l'endettement financier -1 903 -2 083 Autres produits et charges financiers 1 710 959 Résultat avant impôt 989 -124 167 Impôts sur les bénéfices -497 -9 122 Résultat net 492 -133 289 EBITDA* 23 627 2 274 EBITDA en % du chiffre d'affaires 3,50% 0,40%

* La contribution de The Bradery à l'EBITDA Groupe 2024 se monte à 5 676 k€

INDICATEURS de PERFormancE

2023 2024 Variation INDICATEURS CLIENTÈLE Nouveaux Acheteurs (en milliers) 1 073 1 030 -4,0% France 867 816 -5,9% International 206 214 4,1% Acheteurs (en milliers) 3 979 3 890 -2,2% France 3 309 3 186 -3,7% International 670 704 5,1% GMV par acheteur (€) 252 257 +2,0% France 248 251 1,2% International 271 283 4,6% COMMANDES Nombre de commandes (en milliers) 12 611 12 072 -4,3% France 9 881 9 120 -7,7% International 2 731 2 952 8,1% Nombre moyen de commandes par acheteur 3,2 3,1 -2,1% France 3,0 2,9 -4,1% International 4,1 4,2 2,8% Taille du panier moyen (€) 79,5 82,8 +4,2% France 83,1 87,7 5,6% International 66,5 67,6 1,7%

Bilan

(milliers €) 31/12/2023 31/12/2024 ACTIFS NON COURANTS Goodwill 129 912 44 812 Autres immobilisations incorporelles 53 184 54 477 Immobilisations corporelles 24 729 40 801 Autres actifs non-courants 6 660 3 729 Total des actifs non-courants 214 485 143 819 ACTIFS COURANTS Stocks et en-cours 89 921 72 275 Clients et comptes rattachés 25 546 29 095 Créances d'impôt 668 453 Autres actifs courants 31 730 27 793 Trésorerie et équivalents de trésorerie 70 574 46 043 Total des actifs courants 218 439 175 659 Total des actifs 432 923 319 478 Total des capitaux propres 202 807 69 240 Emprunts et dettes financières 26 692 23 945 Engagements envers le personnel 874 1078 Autres provisions 388 170 Impôts différés - 4 419 Autres passifs long terme - 9 639 Total des passifs non-courants 27 954 39 251 Emprunts et concours bancaires (< 1 an) 15 656 12 832 Fournisseurs et comptes rattachés 136 020 132 804 Autres passifs courants 50 486 65 349 Total des passifs courants 202 162 210 985 Total des passifs 230 116 250 236 Total des passifs et des capitaux propres 432 923 319 478

FLUX de trésorerie

(milliers €) 2023 2024 Résultat net consolidé 492 -133 289 Ajustements et autres 14 589 100 708 Capacité d'autofinancement 15 081 -32 581 Élim. de la charge (produit) d'impôt 497 9 122 Élim. du coût de l'endettement financier net 1 900 2 083 Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement -9 374 35 928 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant impôt 8 104 14 552 Impôts payés 2 339 -314 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 10 443 14 238 Incidence des variations de périmètre - -20 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -9 020 -22 852 Acquisition (cession) d'actifs financiers -100 - Variation des prêts et avances consentis -310 144 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 242 - Autres flux liés aux opérations d'investissement 1710 45 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -7 478 -22 683 Augmentation de capital - - Cession (acquisition) nette d'actions propres -446 -174 Émission d'emprunts - - Remboursement d'emprunts -13 519 -13 911 Intérêts financiers nets versés et autres -1 900 -2 028 Flux de trésorerie liés aux activités de financement -15 866 -16 112 Incidence de la variation des taux de change -4 26 Variation de la trésorerie -12 903 -24 531 Trésorerie d'ouverture 83 477 70 574 Trésorerie de clôture 70 574 46 043

RÉCONCILIATION DE L'EBITDA

(milliers €) 2023 2024 Résultat net 492 -133 289 Amortissement des actifs incorporels reconnus à l'occasion d'un regroupement d'entreprise 1 617 459 Amortissements et dépréciation des immobilisations 13 869 100 849 Dont dépréciation de la survaleur consolidée (Goodwill) 0 85 100 Dont amortissement en logistique et traitement des commandes 4 305 4 959 Dont amortissement en frais généraux et administratifs 9 564 10 790 Autres produits et charges financiers 5 248 23 050 Coût de l'endettement financier 1903 2 083 Impôt sur les bénéfices 497 9 122 EBITDA* 23 627 2 274

* La contribution de The Bradery à l'EBITDA Groupe 2024 se monte à 5 676 k€

RECONCILIATION DE LA GMV

(milliers €) 2023 2024 Ventes Internet brutes 965 543 965 310 TVA -166 956 -158 695 Impact sur la comptabilisation du chiffre d'affaires -160 581 -194 007 Ventes non-Internet & Autres 39 158 33 851 Chiffre d'affaires net IFRS 677 164 646 459

(milliers €) 2023 2024 Ventes Internet brutes 965 543 965 310 Autres services et autres revenus 39 158 33 851 Gross Merchandise Volume 1 004 702 999 161

1. Le volume d'affaires (« GMV ») représente, toutes taxes comprises, le montant total de la transaction facturée et inclut donc les ventes Internet brutes, y compris les ventes sur la Marketplace, les autres services et autres revenus.

2. EBITDA avant dépréciation du goodwill et revalorisation de la dette future d'acquisition ; The Bradery contribue à hauteur de +5,7 M€ cet EBITDA.

3. Le conseil d'administration de SRP Groupe s'est réuni et a arrêté les comptes consolidés de l'exercice 2024. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport d'audit sera émis après la finalisation des vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

4. Source Fevad, Bilan du e-commerce en France en 2024

5.Source Fox Intelligence Retail (hors The Bradery)

6. Le trade marketing désigne l'ensemble des actions mises en place par Showroomprivé et sa marque partenaire afin d'optimiser les ventes sur le site grâce à une meilleure mise en avant des produits.