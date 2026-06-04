SHOWROOMPRIVE : Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2026 : mise à disposition des documents préparatoires

La Plaine Saint Denis, France, le 04 juin 2026 – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, annonce la mise à disposition des documents préparatoires dans le cadre de l'Assemblée générale mixte prévue le 25 juin 2026.

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le jeudi 25 juin 2026, à 10 heures, au 1 impasse du Pilier, 93210 La Plaine Saint-Denis.



L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 18 mai 2026 et l'avis de convocation a été publié au BALO du 3 juin 2026 et dans un journal d'annonces légales le 3 juin 2026.



Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 22-10-23 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société : https://showroomprivegroup.com/ (rubrique « Investisseurs », onglet « Assemblées Générales »).



Les documents préparatoires à l'Assemblée seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée. Ainsi, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L. 225-115 et R.225-83 du Code de commerce au siège de la société.

tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la société par voie électronique à investor.relations@showroomprive.net , de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce qui ne seraient pas mis en ligne sur le site de la société ( https://showroomprivegroup.com/ ), le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique.

Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.