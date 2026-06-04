SHOWROOMPRIVE : Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2026 : mise à disposition des documents préparatoires

La Plaine Saint Denis, France, le 04 juin 2026 – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, annonce la mise à disposition des documents préparatoires dans le cadre de l'Assemblée générale mixte prévue le 25 juin 2026.
Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le jeudi 25 juin 2026, à 10 heures, au 1 impasse du Pilier, 93210 La Plaine Saint-Denis.
L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 18 mai 2026 et l'avis de convocation a été publié au BALO du 3 juin 2026 et dans un journal d'annonces légales le 3 juin 2026.
Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 22-10-23 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société : https://showroomprivegroup.com/ (rubrique « Investisseurs », onglet « Assemblées Générales »).
Les documents préparatoires à l'Assemblée seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée. Ainsi, conformément aux dispositions réglementaires applicables :
- tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L. 225-115 et R.225-83 du Code de commerce au siège de la société.
- tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la société par voie électronique à investor.relations@showroomprive.net , de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce qui ne seraient pas mis en ligne sur le site de la société ( https://showroomprivegroup.com/ ), le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique.
Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
- SECURITY MASTER Key : m25rY8huaZfIx3Brap2baGVjm5lml2ida2Obx5RqlsidnXGUlGhkapecZnJpm2Vr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98605-srp-groupe-cp-mise-a-disposition-ag_fr_04062026.pdf
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