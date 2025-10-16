Showroomprivé annonce vouloir céder ses parts dans The Bradery à ses fondateurs

( POOL / CHRISTOPHE ENA )

Le groupe de vente en ligne Showroomprivé a annoncé mercredi avoir signé une lettre d'intention pour la cession de sa participation majoritaire de 52,75% dans la plateforme The Bradery, à ses deux dirigeants et fondateurs, Timothée Linyer et Edouard Caraco.

Showroomprivé avait présenté mi-mars une perte nette de près de 40 millions d'euros sur l'année 2024, notamment en raison d'une "réévaluation de la dette d'acquisition de The Bradery".

Le montant de la transaction estimée à 23 millions d'euros valorise The Bradery à 43,6 millions d’euros, a précisé le groupe dans un communiqué. Elle "matérialise la création de valeur apportée par Showroomprivé depuis l'acquisition de The Bradery", est-il souligné.

Acquise en mai 2022 à hauteur de 51% pour 10,2 millions d'euros, The Bradery a connu depuis une forte croissance, avec une progression de son chiffre d’affaires 21,7 à 62,9 millions d’euros entre 2021 et 2024, et un retour à la rentabilité.

Cette cession, qui doit intervenir avant la fin de l'année, prévoit un premier versement de 17 millions d'euros à la clôture, le solde étant payé par étapes, avec d'éventuels compléments de prix selon les performances futures de The Bradery.

Showroomprivé, qui présentera jeudi ses résultats du troisième trimestre, avait enregistré un repli de son chiffre d'affaires de 16,5% sur un an au premier trimestre 2025 dans un contexte de "morosité persistante du marché".